Индикатор строительства в Приморском крае пошел вниз

По данным Приморскстата, за период с января по сентябрь 2009 г. в крае сдано в эксплуатацию 1528 квартир общей площадью 222,9 тыс. кв.м, что на 6,9% меньше, чем за соответствующий период 2008 г.

При этом ввод жилья населением вырос на 18%, и 78,9% сданного жилья (175,8 тыс. кв.м) приходится на индивидуальных застройщиков. Если проанализировать географию сданного новостроя, то 47,9% занимает Владивосток, 12,8% - Уссурийский округ, 7,8% - Находка, 7,1% - Артем. В сельской местности сдано 39,4 тыс. кв.м - 17,7% от краевого объема, - что на 34,8% больше, чем в январе-сентябре 2008 г.