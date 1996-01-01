Россия отменила запрет на импорт свинины

Россия с 15 октября снимает все ограничения на импорт свинины, которые были введены весной 2009 г. для предотвращения распространения вируса гриппа H1N1. Об этом сообщает Россельхознадзор на своем сайте.

"В связи с тем, что болезнь уже распространяется на территории РФ, передаваясь от человека к человеку, риск ее ввоза с инфицированными продуктами питания следует считать пренебрежимо малым", - объяснило ведомство свое решение.