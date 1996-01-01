"Приморские продукты питания" расширили географию

Выставка "Приморские продукты питания", которая завершила свою работу на прошлой неделе, отметилась не только новинками от приморских производителей, но и существенно расширила географию своих участников. Если в предыдущие годы подобные мероприятия привлекали в основном отечественных производителей, а на выставке полугодовой давности присутствовали вообще только приморские предприятия, то сейчас интерес к ней проявили иностранцы. Впервые свою продукцию представили компании из Японии и Южной Кореи.

Сразу четыре фирмы из префектуры Ниигата привезли на выставку свои продукты питания и посуду. "Я думаю, что Владивосток - хороший партнер для Ниигаты, - говорит представитель префектуры Коганэи ХАДЗИМЭ. - Крупные японские производители делают ставку на Москву, но в Ниигате нет крупных предприятий, поэтому ее производители рассчитывают на продвижение своей продукции в первую очередь на дальневосточном российском рынке. Продукция, которую мы привезли на выставку, в нашей стране является брендовой".

Представительная делегация из Южной Кореи, включающая не только производителей, но и ученых-разработчиков новых продуктов, привезла во Владивосток продукцию с острова Чеджу. "На юге Кореи находится остров Чеджу, где основной сельскохозяйственной культурой являются мандарины, - говорит научный сотрудник лаборатории по развитию Чеджу КАН СЫНГ ДИН, - и сегодня мы представляем продукцию, произведенную на основе этого фрукта. Это джем, конфитюры, чай, кофе, печенье, шоколад. Мы планируем найти здесь дистрибьюторов".

Из немногочисленных российских участников впервые на выставке во Владивостоке показали свою продукцию самарская кондитерская фабрика "Мир" и предприятие по производству израильской лепешки из Биробиджана. Зато местные приморские производители представили десятки новинок. "Владхлеб" наряду с известной продукцией предложил три новых сорта хлеба, а кондитерская студия Brule, принадлежащая ООО "Хлебный дом", впервые продемонстрировала полную коллекцию эксклюзивных конфет и пирожных ручной работы. Новинки в ассортименте колбасных изделий и мясных полуфабрикатов представили предприятия "Никольск", "Ратимир", Лесозаводский мясокомбинат. Более десяти молокоперерабатывающих предприятий познакомили приморцев с новинками на молочном рынке.