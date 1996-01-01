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Алкогольные оптовики кинулись в розничный бизнес
Алкогольный рынок Приморского края вступил в пору перемен. Главная тенденция последних 5 лет - это создание специализированных розничных магазинов. Но кризис внес свои коррективы в этот сегмент бизнеса. Основные игроки пересматривают стратегии развития, при этом конкуренция в этом бизнесе обостряется.
Золотое дно
По статистике с начала года оборот алкогольной продукции составил 5,5 млрд руб. Более 550 тысяч декалитров составили поставки на рынок алкогольной продукции от приморских предприятий. Ежедневно в продажу поступает около 10 тыс. декалитров алкоголя.
Продажи алкоголя позволяют магазинам получать значительный доход, так как это товар, пользующийся стабильным спросом. Поэтому, как правило, все магазины и павильоны стараются получить лицензию на этот вид деятельности. Как отмечает заместитель директора департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края Марина КОРОЛЕВА, с начала года выдано 622 лицензии на продажу спиртного, 136 лицензий переоформлено, 366 продлено. Сегодня законно в Приморье работает более 3 тыс. торговых точек. Эти предприятия получили лицензии на продажу алкогольной продукции. Несмотря на кризис, на рынок продолжают выходить новые игроки.
О том, что торговля алкоголем - "золотое дно", знают не только собственники и директора торговых предприятий. Производители и оптовики также понимают, что они могли бы зарабатывать на розничных продажах. Более того, у них есть конкурентные преимущества, которые бы позволили завоевать существенную долю рынка.
Оптовики пошли в сети
Одними из первых по этому пути в Приморском крае пошли компании ООО ТС "Уссурийский бальзам" (производитель алкогольной продукции) и крупнейший алкогольный оптовик компания "Дилан".
У каждого предприятия свои мотивы создания собственных розничных предприятий. Как отметил генеральный директор ГК "Дилан" Асад ШАМОИ: "Для оптовиков алкогольной продукции - это, в основном, диверсификация бизнеса и создание дополнительных каналов сбыта. Однако этот бизнес не так прост, как кажется. И те, кто успешно работал в области оптовых продаж, могут не достичь успеха в рознице. Для нас собственная розничная сеть дает синергетический эффект: получаем дополнительные, стабильные каналы сбыта. Но в то же время, это отдельная бизнес-единица, перед которой стоит задача давать прибыль. Поэтому мы очень тщательно подходим к открытию новых магазинов. Например, поиск помещения в интересующем нас районе может занимать несколько лет. Также тщательно мы подходим к формату магазинов. На сегодня оптимальный формат, который мы выбрали - это алкомаркеты. Общее количество товарных позиций около 4 тысяч".
Крупнейший игрок на рынке специализированной розницы - сеть магазинов "Уссурийский бальзам". По факту все магазины имеют отношение к материнской компании - ОАО "Синергия". Основной доход компания получает от производства алкоголя, ведь она входит в 5 крупнейших производителей алкоголя в стране. Но, по словам коммерческого директора ООО ТС "Уссурийский Бальзам" Марины ЕВТУШЕНКО, создание сети обусловлено не только желанием продвигать продукцию холдинга.
"Для нас алкогольная розница - это отдельный бизнес. Наша сеть состоит их трех отдельных сетей "Уссурийский бальзам", "Савва Водочников", "Савва Квартал". Причем каждая сеть имеет свой формат и свое позиционирование. Сеть "Савва Квартал" - это формат магазина у дома. С самого начала мы ввели в ассортимент такие группы товаров, как колбаса, хлеб, молочка. Мы хотели, чтобы потребитель имел возможность приобрести сопутствующие товары. Опыт работы показывает, что этот шаг правильный".
Другие алкогольные оптовики также пошли по пути создания специализированной розницы. Компания "Гепард" имеет два своих магазина, "НВТ" открыла три розничные торговые точки. И это еще не предел.
"Место на рынке для новых игроков еще есть, - уверена директор новой сети "Порюмкин" Алла ПОВЕРИНА. - Наша сеть состоит из 3 магазинов, еще один будет нами приобретен в ближайшее время. Понятно, что конкуренция на этом рынке острая, но мы уверены в том, что сумеем раскрутить свою сеть и найти своего покупателя".
Выгодные цены
Успех специализированных магазинов зависит от торговой наценки. Алкогольные отделы в супермаркетах накручивают до 70%. Формат магазина у дома - 40%. В фирменных сетевых магазинах - торговая надбавка меньше. Торговая наценка в сети "Дилан", например, не более 20%.
Но вхождение в сформировавшийся рынок без демпинга вряд ли обойдется. По мнению многих операторов, низкие цены в сети "Порюмкин" - это форма демпинга. "Мы анализировали цены в данной сети и пришли к выводу, что их торговая наценка - 10% от оптовой цены. Конечно, при таких ценах у сети есть все возможности выйти на планируемый объем продаж, правда, потом все равно придется поднимать цены", - сказал в кулуарном разговоре один предприниматель.
Директор сети "Порюмкин" заявляет, что по некоторым позициям их торговая наценка составляет около 7% от оптовой цены. Но и это не предел снижения наценки. Есть примеры, когда торговая наценка составляет всего 5%. Например, такая наценка существует на одну из водок в магазинах сети "Савва Квартал". "Это продукция с заводов материнской компании, на которую насчитываются только транспортные расходы. Если говорить о средней торговой наценке, то у нас она 20-25%", - утверждает Марина Евтушенко.
Так что борьба за лидерство в алкогольной рознице еще впереди. Конкурентные преимущества каждой компании весьма спорные. Ведь торговля колбасой в алкогольном магазине может обернуться сменой целевой аудитории и снижением продаж алкоголя. А количество открытых магазинов не всегда приводит к увеличению прибыли. Что касается низких цен в специализированной рознице, то эта тенденция будет сохранена. Ведь разговоры о госмонополии на водку могут вскоре перейти в очередную алкогольную революцию.
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