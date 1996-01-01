Стоимость широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в регионах отличается в разы. Ведутся ли на региональном или федеральном уровне переговоры между собственно операторами, представляющими доступ, и держателями магистральных сетей, по снижению стоимости магистрального трафика, интернет-трафика, поставляемого конечным пользователям?

Директор по корпоративному бизнесу Приморского филиал ОАО "ВымпелКом" Александр БЕЛИЦКИЙ:

- В данном случае рынок диктует те цены, которые мы получаем. Если проанализировать цены прошлого и позапрошлого года с нынешними, то они значительно разнятся. Интернет дешевеет фактически каждый месяц. Сейчас держатели магистральных каналов, в первую очередь "Транстелеком" и "Ростелеком", сами между собой очень активно начали конкурировать. Это приводит, в свою очередь, как к снижению стоимости для сторонних операторов, не имеющих своей магистральной сети, так и для пользователей в конечном счете.

Глобальные операторы - держатели магистральных сетей - начинают конкурировать между собой в борьбе за других операторов и понижают стоимость. Операторы, предоставляющие доступ конечным пользователям, также конкурируют между собой и вынуждены предлагать, помимо качества сервиса, еще и более низкую стоимость, чем та, что закладывалась год или два назад. Поэтому здесь не требуется, как мне кажется, какого-то влияния со стороны правительства страны, чтобы операторы понизили стоимость, сели за стол переговоров. ФАС, разумеется, должна смотреть, чтобы не было сговора у участников рынка. Рынок расставит все на свои места.