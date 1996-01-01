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«День радости». БГ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пушкинская, 10 – адрес для Питера легендарный. Это здание в самом центре города напротив Московского вокзала, бывший сквот, где на исходе 1980-х нелегально проживали андеграундные художники и музыканты, а главный битломан всея Руси Коля Васин заложил улицу Джона Леннона.

Нынешняя Пушкинская, 10 – один из важнейших и крупнейших городских арт-центров. С некоторых пор здесь находится студия Бориса Гребенщикова, на которой были записаны все последние пластинки «Аквариума», включая свежую «Пушкинскую, 10».

Знакомство с 27-м студийным альбомом «Аквариума» началось еще 1 октября в социальной сети для творческих людей «Круги», где были выложены две первые песни «Вятка – Сан-Франциско» и «День радости». Скачать эти треки, как и, например, предыдущий диск группы «Лошадь белая», можно за какую угодно цену, то есть и за бесплатно тоже. 13 октября «Пушкинскую, 10» выложили на «Кругах» целиком (mp3 в качестве 320 kbps и 128 kbps), а на физических носителях альбом выйдет сегодня, 15 октября.

Как водится, выход нового диска БГ снабдил энным количеством интриг и мистификаций. В частности, на промо-фотосессиях «Аквариум» предстал перед публикой в монашеских рясах, а в интервью «Известиям» Борис Борисович и вовсе объявил о приобщении группы к полуанонимному «Братству святой Винифреды». Более того, к CD будет приложен откопанный БГ в антологии «Новый русский паломник» трактат, в котором утверждается, что на месте Пушкинской, 10 находится ни много ни мало северное хранилище священного Грааля. Ну и, конечно, «Пушкинская, 10» никакой не альбом, а самая настоящая научная работа, в которой зафиксированы психоакустические вибрации при исследовании пространства под этим таинственным зданием.

Если перейти от лирики к прозе, то «Пушкинская», действительно, не вполне новый альбом, а компиляция; на ней собраны песни, написанные БГ за последние 10 лет, но по разным причинам не попавшие на предыдущие пластинки. В этой связи он продолжает традицию таких дисков, как «Пески Петербурга» (1994) и «Гиперборея» (1997), где были вспомнены и перезаписаны наново пылившиеся в архивах творения прошлых лет.

Преданным поклонникам «Аквариума» большинство из старых-новых песен «Пушкинской» уже давно знакомы по концертным выступлениям или сетевым бутлегам. К примеру, «Два поезда», «Мария» и «Девушки танцуют одни» (концертная версия этой песни недавно вышла на альбоме «Зомбияйц») активно исполняются группой с самого начала нулевых.

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