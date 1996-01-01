Осенняя рыбалка на Аввакумовке

До 26 октября продлится лицензионный лов красной рыбы на главной нерестовой речке Приморья - Аввакумовке, что в Ольгинском районе. Здесь лососевую путину ведет тернейское ООО «Тройка», которое в этом году выиграло аукцион на проведение лицензионного лова.

На реке Аввакумовке представители «Тройки» организовали любительский лицензионный лов, получив квоту на 3 тонны кеты. Купив лицензию за 1000 руб., жители края могут выловить 5 рыбин. Любители осенней рыбалки съехались со всего края. По словам мэра Ольгинского района Виктора ЛИСТРОВОГО, с помощью «Тройки» в районе организуют розничную продажу кеты в местных магазинах по ценам: 45 руб. за кг самцов и 130 руб. - на рыбину с икрой. Часть свежей кеты за счет промышленной квоты в 2,8 т реализуется во Владивостоке. А вот представителей коренных малых народов Севера (КМНС) - в районе их около 300 - в этом году, как выяснилось, обделили. Как сообщили в краевом управлении рыбного хозяйства, которое и проводило конкурс, из-за неправильно оформленных документов ольгинская община КМНС «Чин-сан» осталась без путины. В прошлом году местные тазы, нанайцы и удэгейцы имели квоту на 4,5 т, и то рыбы кому-то не хватило. Недавно в Ольгинском районе побывал специалист ТИНРО-центра Александр ГОРЯИНОВ, который оценил наполняемость нерестовых рек Аввакумовки, Арзамазовки и Васильковки и сообщил, что квоты на вылов можно увеличить на 10 тонн. Тогда и тазам хватит.

Доступность любительского лова с помощью лицензий стала самой эффективной мерой против браконьерства.