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Штат Юта: горнолыжка, кемпинг и шоппинг

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительство штата Юта (США) в лице директора департамента экономического развития Чарли де Лорме начало презентационные акции туристических достопримечательностей региона на российском Дальнем Востоке, а также в КНР, Японии и Корее.

Во Владивостоке директор департамента экономического развития Чарли де Лорме провел ряд встреч с местными представителями туристической индустрии и коротко рассказал о тех возможностях, которые предоставляет штат Юта для иностранных туристов. «Мы проверили статистику посещений отелей штата русскими туристами, - сказал он на встрече с журналистами. - Оказалось, что большинство из них приезжает на горнолыжные курорты с российского Дальнего Востока. Полагаю, причиной тому стала возросшая популярность штата после проведения олимпиады в Солт-Лейк-Сити. У нас 14 горнолыжных курортов, двенадцать из них находятся в 20 минутах езды на машине от центра Солт-Лейк-Сити. Но я хочу подчеркнуть, что штат Юта - это не только высококлассные горнолыжные курорты. Наши национальные парки – Arches national park, Bryce Canyon national park, Canyonlands national park, Capitol Reef national park, Zion national park – заслуживают внимания любителей отдыха на природе. Кемпинг – один из самых демократичных видов туризма. Любители исторической и этнографической экзотики также найдут у нас массу интересного: индейцы, ковбои, петроглифы. Кстати, в штате Юта много русскоговорящего населения, поскольку 46% жителей – мормоны, среди которых распространены традиции миссионерства и изучения языков. У вас не будет проблем с шопингом и прочими приятными занятиями».

Готовность к сотрудничеству с правительством штата Юта высказала компания «Билетур». Сейчас основные затраты по посещению США для туристов падают на авиабилеты, перелет через Тихий океан, например, от Токио до Сан-Франциско занимает больше 12 часов. Из Сеула еще дольше. Пока пересадка в этих городах - единственно возможный способ попасть в США. Причем в Токио нет прямых рейсов ни из Владивостока, ни из Хабаровска. Правда, представитель «Владивосток Авиа» уверил директоров туристических компаний, что в ближайшем будущем будет запущен прямой рейс Южно-Сахалинск - Токио. Чтобы как-то компенсировать затраты на авиабилеты, международным туристам в штате Юта предоставляются скидки на пользование горнолыжными подъемниками, на проживание в отелях и посещение музеев. Специально для российских туристов выпущены карты штата и путеводители по основным достопримечательностям на русском языке.

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