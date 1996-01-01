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Деньги из "Фонда содействия реформированию ЖКХ" помогут приморским строителям
В центральных СМИ прошла информация о том, что субъекты федерации, не успевшие освоить деньги по программе переселения из ветхого и аварийного жилья до 1 ноября, должны будут вернуть выделенные федеральные средства. В связи с этим "ЗР" решил узнать, успел ли Приморский край воспользоваться федеральными деньгами.
Заявка администрации Приморского края на получение средств федерального фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства согласована. Таким образом, в Приморье из средств фонда поступит 477 млн руб. Еще 331 млн выделят из краевого бюджета.
Эти средства поступят на переселение приморцев из аварийного жилья в Артеме, Владивостоке, Большом Камне и Лучегорске. Именно эти города подали заявки на участие в краевой программе переселения.
Всего новое жилье получат 956 человек. По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам края, в 2009-2010 гг. планируется расселить более 16 тыс. кв. м жилья, или 63 дома. Взамен семьям приморцев предоставят 330 новых квартир. Немаловажным является тот факт, что квартиры будут приобретаться только в новых домах с уровнем готовности не менее 70%. За счет бюджетных средств будут завершены строительные работы, и люди получат жилье. В период кризиса это значительная поддержка строителей, ведь привлечь инвестора на недостроенные объекты очень сложно. А полмиллиарда рублей бюджетных инвестиций помогут строительным компаниям пережить кризис.
Что касается Владивостока, то он также подготовил все необходимые документы и вошел в составе краевой программы в федеральную программу переселения из ветхого и аварийного жилья. По данной программе планируется переселение жителей 14 домов во Владивостоке (71 квартира).
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