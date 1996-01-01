www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Деньги из "Фонда содействия реформированию ЖКХ" помогут приморским строителям

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В центральных СМИ прошла информация о том, что субъекты федерации, не успевшие освоить деньги по программе переселения из ветхого и аварийного жилья до 1 ноября, должны будут вернуть выделенные федеральные средства. В связи с этим "ЗР" решил узнать, успел ли Приморский край воспользоваться федеральными деньгами.

Заявка администрации Приморского края на получение средств федерального фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства согласована. Таким образом, в Приморье из средств фонда поступит 477 млн руб. Еще 331 млн выделят из краевого бюджета.

Эти средства поступят на переселение приморцев из аварийного жилья в Артеме, Владивостоке, Большом Камне и Лучегорске. Именно эти города подали заявки на участие в краевой программе переселения.

Всего новое жилье получат 956 человек. По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам края, в 2009-2010 гг. планируется расселить более 16 тыс. кв. м жилья, или 63 дома. Взамен семьям приморцев предоставят 330 новых квартир. Немаловажным является тот факт, что квартиры будут приобретаться только в новых домах с уровнем готовности не менее 70%. За счет бюджетных средств будут завершены строительные работы, и люди получат жилье. В период кризиса это значительная поддержка строителей, ведь привлечь инвестора на недостроенные объекты очень сложно. А полмиллиарда рублей бюджетных инвестиций помогут строительным компаниям пережить кризис.

Что касается Владивостока, то он также подготовил все необходимые документы и вошел в составе краевой программы в федеральную программу переселения из ветхого и аварийного жилья. По данной программе планируется переселение жителей 14 домов во Владивостоке (71 квартира).

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru