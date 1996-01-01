Строительство "Московского" микрорайона инвестор готов реанимировать

Злосчастная судьба микрорайона "Московский" во Владивостоке - наглядный пример тому, как мечты внешних инвесторов ломает грубый произвол местной действительности.

Пять лет "первому камню"

Итак, 18 февраля 2004 г., то есть пять лет тому назад, глава администрации Владивостока Юрий КОПЫЛОВ провел совещание по поводу застройки недоосвоенной территории 71-го микрорайона города, где предполагалось построить 10-12 новых жилых домов по современным технологиям общей площадью около 153 тыс. кв. м жилья, или 1 500 квартир. Здесь же планировали создать необходимую социальную инфраструктуру - школу на 1 300 мест, два детских сада на 330 мест, универсам, универбыт, ресторан, различные магазины. На совещании говорилось о заинтересованности в реализации проекта московских инвесторов, если город возьмет на себя обязанности "оборудовать территорию застройки соответствующими коммуникациями".

Это были не пустые слова, поскольку о "дешевом и качественном" жилье Юрий Копылов имел деловой разговор с мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ, в то время активно продвигавшим в регионы московский капитал.

Было решено, что инвестировать в строительство микрорайона будет столичная Группа компаний "Правовой центр жилья", а со стороны города в качестве заказчика выступит предприятие "Владстройзаказчик". Дело не откладывали в "долгий ящик", и уже вскоре на окраине 71-го микрорайона в присутствии высоких московских гостей прошла торжественная закладка "первого камня" под первый дом микрорайона "Московский". Предполагалось, что однокомнатная квартира в новом микрорайоне будет стоить примерно $15 тыс., но новоселье становилось возможным уже при первоначальном взносе в $4,5 тыс. В то время руководитель строительного комплекса Москвы Владимир РЕСИН установил планку для "регионального строительства" не выше 12 тыс. руб. за 1 кв. м. Здесь же говорилось о $450 за 1 кв. метр. Первый дом "Московского" было обещано сдать уже через год после начала строительства, а весь микрорайон - через три года!

Неделю назад, побывав в районе ул. Нейбута, 10, корреспондент "ЗР" так и не смог найти фундамент блока, который знаменовал начало строительства. "Первого" жилого дома на том месте, конечно, нет. Нет, собственно, и самого микрорайона "Московский".

Хотя сказать, что попытка оказалась "нулевой", нельзя.

Начать сначала не поздно никогда

Смена главы администрации во Владивостоке и приход в "Серый дом" Владимира НИКОЛАЕВА практически перечеркнули прежние договоренности о строительстве московскими инвесторами недорогого жилья. Результаты новых переговоров, инициированные Владимиром Николаевым, "посеяли" новые надежды в отношении нового микрорайона. Встреча нового руководителя города с Юрием Лужковым в Москве и подписание соглашения о деловом сотрудничестве между городами должны были возобновить заглохшее на этапе торжественного начала строительство "Московского". И цена "квадрата" в нем была обещана уже не $450, а $900 за квадрат.

По определенным причинам закладка нового первого "московского" дома была перенесена в другое место - на ул. Ватутина, 4а. В перспективе здесь должна была возникнуть группа из 4-х домов, а затем, если строительству будет сопутствовать успех, еще довольно большую группу домов предполагалось возвести в восточной части 71-го мкр. на ул. Нейбута и жилой комплекс на ул. Союзной-Томской. Москвичи определили заказчиком свою компанию - ООО "Жилкапинвест", а в качестве инвестора и девелопера выступил столичный холдинг "Квартира.ру".

Надо отметить, что "первый блин не был комом". Буквально за год московский капитал, привлекший в качестве подрядчика местную строительную компанию - ООО "КФК", построил монолитно-кирпичный 14-16-этажный дом "Фрегат" общей площадью 16,8 тыс. кв. м. Ввод состоялся в конце 2007 г. Квартиры в этом доме действительно продавались чуть ли не по самым низким в городе ценам на новострой.

Возможно, тому, что продажи по этому дому шли довольно успешно, были свои завистники, и это наложило "печать" на дальнейшее строительство "московских" объектов.

Разрешение должно быть строгим

Строительство домов по ул. Ватутина, 27-28 заглохло в ноябре прошлого года в связи с "отзывом городом" разрешения на строительство на этапе завершения 5-го этажа. Тогда молодая администрация Игоря ПУШКАРЕВА пыталась разобраться с оставленными ей в наследство городскими стройплощадками. Формально для отзыва разрешения была причина: проект этого строительства не был разработан в части инженерной инфраструктуры. Хотя ничто не мешало "родиться" этой части проекта "с листа", поскольку, проектируя микрорайон "Московский", проектировщики ОАО "Приморгражданпроект", надо полагать, грамотно учли возможности развития "инженерки" в районе застройки.

В настоящее время новое разрешение на строительство почти готово, и застройщик полагает, что, потеряв год, сможет снова приступить к строительству 14-16-этажных домов на ул. Ватутина. Аналогична ситуация с началом строительства жилого комплекса "Парус" высотностью до 22 этажей в районе ул. Союзной-Томской (Первая Речка).

Другой инвестор, наверное, плюнул бы и ушел, памятуя, что город вообще обещал решить все проблемы по коммуникации своими силами. Однако застройщик в течение последнего года настойчиво добивался "реанимации" разрешения на строительство. И предполагается, что в ближайшее время он возобновит работы и на "Московском" микрорайоне, и в районе ул. Союзной-Томской.