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"Биобанк" построит "роддом" для трепанга

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На берегу залива Владимира, в п. Веселый Яр Ольгинского района Приморского края, на территории бывшего агарового завода, идет строительство мини-завода по искусственному выращиванию гидробионтов. Проект, который реализует ООО "Биобанк", нацелен на выращивание наиболее доходных и валютоемких объектов.

На Дальнем Востоке это первое предприятие, которое будет выращивать трепанг в промышленных объемах - 2-3 млн штук ежегодно. А в продукции заинтересованы наши ближайшие соседи - Китай, Корея, Япония. Есть у "Биобанка" и планы по выращиванию молоди гребешка, мидий, морского ежа - всего, что будет востребовано на внутреннем и внешнем рынках. Но если выращивание гребешка - дело для "Биобанка" привычное, то технология искусственного выращивания трепанга - новое направление развития марикультуры. До "Биобанка" в Приморье этим занимались - и то не в промышленном масштабе - ТИНРО-Центр и Дальрыбвтуз.

Как рассказал гендиректор ООО "Биобанк" Александр КОЛЕСНИКОВ, строительство завода было начато в апреле 2008 г. Тогда был получен первый транш кредита от "Россельхозбанка" - 14,7 млн руб. под 14% годовых. Затем грянул кризис, возникли трудности с финансированием, строительство было временно законсервировано. Второй транш - 35 млн руб., и уже под 19% годовых, предприятие получило лишь в июне этого года, и с июля строительные работы возобновились. Получить кредит, особенно в разгар кризиса, причем с субсидированием процентной ставки за счет бюджета Приморского края, "Биобанку" помогло участие в приоритетной национальной программе "Развитие Агропромышленного комплекса". Общая стоимость инвестиционного проекта - 60 млн руб. Недостающую часть средств вложат владельцы предприятия.

На сегодняшний день уже смонтирован ангар производственного цеха, где будут размещаться бассейны общим объемом 1 тыс. 200 кубометров (1 тыс. - для молоди морских организмов и 200 - для одноклеточных водорослей - это корм для личинок трепанга и других гидробионтов). С одного кубического метра бассейна возможно получение 2,4 тыс. особей трепанга.

Кроме бассейнов комплекс будет включать в себя микробиологическую лабораторию, бытовые помещения, душевые. Сейчас здесь ведутся отделочные работы. Практически готова котельная, со дня на день ждут поступления котельного оборудования. Закончив его монтаж, строители возьмутся за сооружение водозабора - насосных станций, которые будут качать в бассейны морскую воду. Оборудование для мини-завода - в большей степени российское, частично - китайское. Срок окупаемости проекта - 4 года.

Сегодня в ООО "Биобанк" занято 25 человек, на мини-заводе будет трудоустроено еще 30. А когда-то, в пору процветания бывшего агарового завода, на месте которого сейчас строят новый мини-завод, на предприятии - тогда оно называлось ООО "Владимирский агаровый завод" - трудились 178 человек. Выпускали икру морских ежей, более 50 тонн агар-агара в год. Агаровое производство в Веселом Яре приказало долго жить лет 8 назад в силу ряда причин. Агар-агар тогда в Россию "попер" со всего света - из Чили, Марокко, Вьетнама, Китая, и возникли проблемы со сбытом. Руководство нового предприятия - ООО "Биобанк" сделало ставку на внедрение новых для России технологий по развитию марикультуры. После запуска мини-завода по выращиванию гидробионтов, года через два, здесь хотят построить и цеха по глубокой переработке продукции. Ведь поставлять на рынок можно и молодь, и взрослых особей, и переработанную продукцию.

Кроме развития сырьевой базы, "Биобанку" требуется сегодня законным образом закрепить за собой рыбоводные участки в заливе Владимира - оформить их в аренду. Пока что "Биобанк" ежегодно высаживает в залив на "ничейном" участке площадью 360 га около 2-3 млн молоди гребешка, поддерживая его популяцию, нещадно истребляемую заезжими браконьерами и местным населением. Если предприятию разрешили в этом году снять урожай гребешка в объеме 50 тонн (согласно распоряжению территориального управления Росрыболовства), то браконьеры и население собирают ежегодно 150 тонн гребешка в этом же заливе. Есть надежда, что конкурс по распределению рыбоводных участков для предприятий по развитию марикультуры будет проведен в крае в этом году. ООО "Биобанк" намерено претендовать на два участка площадью около 800 га. А в перспективе для реализации планов руководства предприятию необходимо арендовать 1200 га.

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