Морские "огороды" пойдут с молотка

В ноябре морские фермеры снимут последний урожай со своих "огородов". Правда, уже ясно, что этот год ничего хорошего хозяйствам не принесет, несмотря на активное муссирование темы о необходимости развития марикультуры в Приморском крае.

О том, что аквакультура во всем мире - это устоявшийся перспективный бизнес, с устойчивым сбытом и огромным рынком потребления, говорила на Международном конгрессе рыбаков представитель департамента по рыболовству и аквакультуре ФАО ООН Хельга ДЖОСУПЕЙ. По ее словам, в 2006 г. объем продукции аквакультуры достиг 52 млн тонн, но уже в 2007 г. хозяйства произвели 53 млн тонн. Все больше стран с развитым промышленным рыболовством перемещает акценты на аквакультуру. США, Южная Корея, Таиланд, Япония, Индия, Канада уже давно выращивают на морских плантациях сотни тысяч тонн марикультуры. Более того, наш восточный сосед - Китай стал мировым лидером по производству выращенной товарной продукции. По последним данным, ежегодное производство аквакультуры в Поднебесной перевалило за 4,5 млн тонн.

Участки на конкурс

Приморские хозяйства похвастаться объемами не могут. На протяжении последних трех лет в среднем компании производят около 1 300 тонн. Из них - 600 тонн гребешка приходится на компанию "Нереида", оставшиеся объемы - это, как правило, морская капуста.

"Сегодня предприятия края в очень тяжелом положении, - утверждает президент Дальневосточной ассоциации "Аквакультура" Александр ПЛАТОНОВ. - Прежде всего, подобный бизнес может рассчитывать на успех только при условии государственной поддержки. Данный бизнес будет очень рентабельным, если предприниматель, решившийся вкладывать в этот вид бизнеса деньги, получит водный участок на льготных условиях (то есть участки акватории распределят бесплатно). Причем участки пользователям нужно выделять как минимум на 30 лет, как это делают, например, в Китае. Государство вроде бы начинает предпринимать шаги в этом направлении. Так, принято постановление правительства №136 о проведении конкурсов по закреплению участков для товарного выращивания аквакультуры. Но пока конкурсы еще не проведены, а так как юридически не закреплен статус акваторий, кто рискнет вкладывать деньги в развитие таких предприятий? Думаю, если правительство этот вопрос решит, то и инвесторы появятся, не побоятся вкладывать деньги".

Цифры уже говорят сами за себя. Сегодня в Приморском крае работает 31 хозяйство, а несколько лет назад их было 36. Предприниматели теряют интерес к этому виду бизнеса, и, возможно, в следующем году количество хозяйств еще сократится. Ведь те же конкурсы могли пройти, согласно Водному кодексу, еще несколько лет назад, для этого нужно было только принять местный закон. Но этого сделано не было. Сегодня конкурсов морские фермеры ждут с некоторой опаской.

Кто главный?

"Конкурс - это соревнование денег, - прокомментировали "ЗР" в одной из компаний. - Должно быть подано несколько заявок, и победит тот, кто даст более высокую цену. Конечно, мы все договорились между собой, что никто не будет посягать на чужой огород, ведь многие работают на этих участках более пяти лет. Но это устная договоренность, не дающая никакой гарантии".

"Законодательная база очень размыта, - утверждает Александр Платонов. - Постановление правительства, регламентирующее товарное выращивание биоресурсов, дает разрешение на добычу. В этом случае, если предмет договора - это право на добычу, то соответственно компании должны будут выписывать рыболовные билеты и платить ставки сбора. То есть получается, что урожай не выращивается, а добывается. Это полный абсурд. Кроме того, сегодня не ясно, кто будет руководить этим направлением. Это либо Федеральное агентство по рыболовству, либо Минсельхоз".

Есть и еще один момент, влияющий на развитие этой отрасли. На сегодня конкуренция в этом виде бизнеса очень остра. Причем, местные предприятия вынуждены конкурировать с продукцией китайского производства. "Наша продукция экологически чистая, - утверждают в компании "Нереида". - Мы выращиваем гребешок, его цена составляет 380-400 руб. за кг. Опустить цену ниже мы не можем".

У компания "Нереида" - крупнейший морской огород в стране. Устойчивость бизнеса обусловлена тем, что компания занимается поставками живого гребешка в Южную Корею. Однако в этом году компания столкнулась с непредвиденными трудностями. Корейские партнеры потребовали новые виды сертификатов, о которых российские санитарные власти раньше не слышали. В итоге график поставок был сорван. Сегодня компания пытается наверстать график. Иначе урожай останется в воде.

Именно так случилось в прошлом году, когда 1 300 тонн продукции, выращенной местными хозяйствами, остались невостребованными. "Причина этого - отсутствие потребительского спроса на внутреннем рынке, - считает вице-губернатор Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ. - Если в Европе та же мидия является распространенным продуктом питания, то в России - это, скорее, деликатес. Поэтому компаниям необходимо заниматься становлением рынков, но это длительный и затратный процесс".

Хотя научный потенциал отрасли настолько высок, что, при условии внедрения инновационных технологий, добавочная стоимость продукции будет очень высока. В качестве примера можно привести разработки БАДов, которые есть у ТИБОХ ДВО РАН.

Ученые пошли и дальше - в Приморье сегодня уже открыты два завода по выращиванию молоди трепанга. Оба они - под эгидой научных заведений (ТИНРО и Дальрыбвтуз). Третий завод по воспроизводству молоди трепанга сегодня строит частная компания. Теперь вопрос только в том, насколько эти проекты будут успешными с коммерческой точки зрения.