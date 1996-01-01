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Урожай опять пострадал от стихии
Несмотря на затяжные дожди в Приморье, урожай в этом году в целом удалось собрать неплохой, хоть и не без потерь. Пострадали ранние зерновые, собранные на две недели позже обычного срока. Потери, по официальным оценкам, составили около 3%, при этом пропал полностью урожай на 500 гектарах полей.
Кроме того, собранные на 3 тыс. гектарах пшеница, овес и ячмень попали в самую низкую категорию качества. Но этими потерями не исчерпывается ущерб от стихии. Недостаток тепла сказался и на урожайности, которая в этом году оказалась сниженной в среднем на 10-15%. В общем, ущерб по ранним зерновым составляет, по оценкам специалистов, порядка 15 млн руб.
Зато овощные поля потеряли меньше. В некоторых хозяйствах потерь практически не было. Например, Приморская опытная станция, имеющая структурные подразделения в нескольких районах края, урожай сохранила практически весь. А он в этом году и по овощам, и, в частности, по картофелю выше прошлогодних показателей на 15%. Там, где стихия все же оставила свой след, хозяйства недополучили, прежде всего, теплолюбивых овощей - помидоров и огурцов. В целом по краю валовое производство этих культур оказалось в среднем ниже прошлогодних показателей более чем на 10-12%.
Но не только стихия в этом году сказалась на результатах. Наблюдатели уверяют, что в этот сезон явно меньше прошлых лет было задействовано на овощных полях китайских рабочих. А так как сложившаяся практика говорит о прямой зависимости нашей овощеводческой отрасли от китайских рабочих рук, то и объемы, а вслед за ними и цены в этот году существенно отличаются.
А вот на овощах, которые овощехранилища традиционно закладывают на зимнее хранение, стихия по большому счету не сказалась. Практически повсюду, за редким исключением, собрали хороший урожай картофеля и капусты. Кстати, китайских рабочих рук на этих полях совсем немного, к тому же картофель, по официальным данным, более 80% выращивают в личных подсобных хозяйствах, а овощей - более 65%. Среди причин высокой урожайности этого года наблюдатели называют, прежде всего, возросший интерес к качеству семян овощей, к их новым сортам.
Сегодня оптовые базы закупают картофель по 8-10 руб. за килограмм, а реализуют в розницу по 12-13 руб. Но эта цена, сложившаяся в самый разгар сезона, когда предложение превышает спрос, очевидно, неокончательная. Через несколько недель, когда придет время выполнения контрактов по поставкам овощей, в том числе и в соседние регионы, пострадавшие от стихии местами даже больше, чем Приморье, спрос и предложение на рынке уравновесятся. Тогда и будет ясно, с чем край остается на зиму и какова будет цена на овощную продукцию на ближайшие месяцы.
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