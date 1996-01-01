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Альянс строителей Приморья проходит регистрацию
Приморские строители завершили подготовительный этап перехода отрасли на саморегулирование. На прошлой неделе Альянс строителей Приморья направил документы на регистрацию саморегулируемой организации в Ростехнадзор.
Таким образом, АСП стал первым некоммерческим партнерством в Приморском крае, которое выполнило все основные требования закона по регистрации СРО. Как отмечает директор АСП Сергей ФЕДОРЕНКО, отправка документов произошла по заранее утвержденному графику. Этому способствовала планомерная работа по приему и оформлению документов строительных компаний, вступающих в Альянс.
"В июне был организован Контрольный комитет АСП, который начал прием и рассмотрение документов. За четыре месяца работы специалистами Альянса накоплен большой практический опыт, что позволяет нам ускорить этап проверки кандидатов в члены АСП", - подчеркнул Федоренко.
На регистрацию СРО в Ростехнадзоре может уйти от двух недель до двух месяцев. После внесения данных АСП в Государственный реестр ассоциация получит право выдавать приморским строителям свидетельства о допуске, которые с нового года полностью заменят государственные лицензии.
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