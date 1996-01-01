Отсутствие инженерно-геологической карты Владивостока поднимает стоимость строительства в разы

В условиях, когда на планете бушует кризис, а строительные компании закрываются одна за другой, во Владивостоке хоть что-то двигается в этой области - ведется "Стройка века". Но строительство - это ведь не только кладка стен и возведение фундамента, а это еще и изыскания, которые заканчиваются выбором площадки для строительства. Вот здесь и проявляется уникальная проблема нашего города.

Во Владивостоке попросту нет инженерно-геологической карты города, что поднимает стоимость строительства в разы. Была вялая попытка составить такую карту в 1974 г., но денег на это было выделено мало, буровых работ проводилось недостаточно, а многих районов города не существовало даже в проекте. Более того, геологов, необходимых в городском отделе градостроительства, не было и нет. Если взять все отчеты об инженерно- строительных изысканиях, которые сдавались в управление градостроительства и архитектуры, можно было бы давно составить инженерно-геологическую карту города, но пока ни у кого не нашлось ни желания, ни средств на такой "подвиг". Единственная подвижка в этом деле - это ведение геологической изученности города с 2008 г. да сохранение геологических отчетов, определенное постановлением от 12 марта этого года.

Когда согласно Генплану будет застраиваться тот же о. Русский или Патрокл, объем проектно-изыскательных работ планируется просто колоссальный. А кто все это будет делать? Одна из целей саммита, да и вообще развития Владивостока, как центра сотрудничества со странами АТР, состоит в том, чтобы всячески оживить местную промышленность, вдохнуть импульс в ее развитие. Следовательно, какую-то часть работ следует отдать местным субподрядчикам, в том числе и тем, кто работает в области изысканий. Но готовы ли они взять такие работы на себя?

Процесс изысканий очень многоплановый. По большому счету профессионализм любой изыскательной организации определяется наличием материально-технической базы и опытностью кадров.

Материально-техническая база включает в себя множество аспектов. Во-первых, это бурильные установки. Но во Владивостоке нет представительств ни российских, ни зарубежных фирм, которые производят бурильные установки. Ближайшие представительства расположены в Хабаровске. А это очень затрудняет работу. Во-вторых, в процесс изысканий всё активнее вторгается геофизическая техника, которая стоит немногим меньше, чем буровая. В-третьих, обыкновенная топографическая техника также шагает вперед. Кроме того, сейчас результаты измерений, как правило, обрабатываются с помощью специальных программ, которые тоже стоят недёшево, но без них никуда. Вот и выходит, что возможность обновления своего инструментального парка, содержания материально-технической базы на должном уровне есть далеко не у всех организаций нашего города. Эти организации можно перечислить по пальцам: ДНИИМФ, ПриморТИСИЗ, Дальводпроект, Дальэнергосетьпроект.

Особняком стоит вопрос об опыте работы. Есть мелкие компании, загруженные множеством работ, но работы эти в основном однотипные, мелкие, и оттачивать свое профессиональное мастерство некогда и не на чем. У компаний, выполнявших крупные государственные заказы, с опытом дела обстоят лучше: в их работе был простор для инженеров, которым приходилось ломать голову над тем, как при жестких ограничениях выполнить поставленную задачу. Но опять же, компаний таких не много.

С другой стороны, стоит проблема подготовки кадров. Раньше при нехватке специалистов могли хотя бы прислать из других регионов, сейчас о таком приходится только мечтать - сложно заманить на Дальний Восток специалистов из центральных регионов страны. Приходится проблему решать в самом регионе, что тоже непросто. Есть сложности и с повышением квалификации: из многочисленных семинаров, которые сейчас повсеместно проводятся, наиболее полезные и качественные проводятся в системе "Россизысканий" в Москве, куда конечно же для представителей большинства наших компаний ехать дорого. Иногда наш город посещают специалисты из Москвы, но такие эпизодические наезды не заменяют полноценного курса повышения квалификации.

Но главным камнем преткновения для изыскателей является процедура оформления ордера на геологические работы. Много сейчас говорится о том, что нужно всячески устранять административные барьеры для предпринимателей. Раньше во Владивостоке каждую неделю заседала так называемая "подземная комиссия", где представители исполнителей работ и всех других заинтересованных организаций рассматривали представленные заявки, смотрели, имеются ли в этом месте какие-нибудь трассы, кабели и т.д. и, если ничего не имелось, тут же выдавали разрешение. Сейчас ордера на производство подземных работ в УГА выдают достаточно быстро, но очень долго идет процесс согласования в других ведомствах, например, в управлении экологии, где от изыскателей требуют массу документов, напрямую никак не связанную с их деятельностью.

Мешает и отсутствие преемственности в выдаче разрешений на строительство: каждые четыре года с приходом новой власти восстанавливают "справедливость" в этом вопросе. Люди вкладывают немалые деньги в изыскание, но тут внезапно оглашается решение суда, что разрешение на строительство было выдано незаконно и, в лучшем случае, стройка замораживается, а деньги пропадают. Страдают в таких случаях все, в том числе и изыскатели.

Наконец, нужно учесть, что страна у нас немаленькая и в бушующий кризис не исключен массовый приток изыскателей из других регионов страны. Примеры этого уже имеются, ведь очень многие изыскания под объекты к саммиту АТЭС выполняются сторонними организациями. Но о какой же тогда возможности "оживить" приморское предпринимательство идет речь? Приморских изыскателей "прессуют" со всех сторон. Конечно же в таких условиях легче выиграть тендер компании из другого региона или страны. Но в то же время нельзя говорить, что во Владивостоке некому побороться за лакомые куски на ниве изысканий.