На Дальний Восток селедку возят с... Атлантики

Рыбоперерабатывающие предприятия испытывают дефицит сельди. По словам директора компании "ПРЗ-ПРИМ" Александра КОЗЛОВА в настоящее время купить качественную крупную сельдь на Дальнем Востоке невозможно.

"Переработчикам приходится покупать у западных оптовиков атлантическую сельдь крупного размера, причем ее цена на закупе - около 50 руб. Учитывая стоимость накладных расходов при ее перевозке на Дальний Восток, ее стоимость при вхождении в производство может доходить до 75 руб.", - резюмировал директор рыбоперерабатывающего завода.