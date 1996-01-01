Завершились льготные перелеты 2009 года

Росавиация предлагает создать систему внутренних льготных авиамаршрутов на Дальнем Востоке, заявил заместитель руководителя агентства Владимир ЧЕРТОК. В этом году льготными билетами в центральную часть России воспользовались 151 тысяча дальневосточников. В 2010 году в систему транспортной доступности планируется включить Петропавловск-Камчатский, Якутск, Анадырь, Магадан, Южно-Сахалинск и Благовещенск.