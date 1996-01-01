Рыба с путины идет плохого качества

Рекордная лососевая путина подходит к концу. Исторический максимум в 500 тыс. тонн уже пройден. Правда, оптовые покупатели утверждают, что такого плохого качества замороженного лосося они еще не видели.

"В этом году рыбаки просто не заботились о том, что рыбу надо морозить. Качество продукции очень низкое. Замороженная рыба при дефростации просто разваливается на части. Видимо, еще до попадания в холодильные шкафы завода она уже была "сварена" в теплой воде. Особенно плохое качество у береговых заводов. Их продукция не выдерживает никакой критики. Если говорить честно, то эту продукцию нельзя реализовывать как конечный продукт. Ее можно пускать только на промышленную переработку либо на корм пушным зверям, - поделился мнением с "ЗР" один из оптовых покупателей. - А вот рыба с тех судов, что стояли на приемке, более качественная за счет того, что ее потом домораживали в трюме. Хотя и она очень часто не имела в теле соответствующей температуры".

Специалисты Приморского управления Россельхознадзора также отмечают плохое качество рыбы. "Мы проверяем качество рыбы прежде, чем она будет отправлена по железной дороге. В августе была 21 проверка, в 10 случаях обнаружены нарушения. Если говорить о тенденциях этой лососевой путины, то рыба, как правило, приходила недомороженная. Мы закупили новые немецкие градусники. Они сразу показывают температуру в теле рыбы. В отдельных случаях она была от - 4 до - 11. Значит, она будет быстрее окисляться, и сроки хранения данной рыбы должны быть сокращены в два раза. Ведь ГОСТ четко регламентирует: если производитель указывает на маркировке срок хранения 6 месяцев, то температура в теле должна быть минус 18. Вообще, производители заранее настроены на то, чтобы не уменьшать сроки хранения. Их логика понятна: чем меньше срок хранения, тем дешевле продукция. Но страдает потребитель. Кому приятно купить рыбу, принести ее домой, разморозить и увидеть, как мясо от костей отходит? Поэтому несколько партий мы были вынуждены отправить обратно на заморозку. Также мы сняли с вагона 11 тонн лосося, причем рыба уже разлагалась, а по документам все было в порядке".