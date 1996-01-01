Вторичное жилье во Владивостоке продолжает дешеветь, а спрос - падать

Ожидания, что придет осень, и рынок жилья во Владивостоке оживет, пока не сбываются. Рынок по-прежнему скорее мертв, чем жив.

Хотя "Прайм аналитикс" отмечает, что интерес к выставляемым квартирам растет, и можно рассчитывать, что сделки пойдут активнее. Реальный покупатель, хотя его и подгоняют разными выкладками, что "сейчас самое время покупать", все-таки предпочитает выжидать. И он пока что остается прав, поскольку предложение жилья продолжает дешеветь. Уже не по 3-5% в месяц, но тем не менее.

За август, по данным ООО "Дальневосточный маркетинговый центр", цена предложения 1 кв. м жилья на вторичном рынке Владивостока снизилась еще на 0,73% и достигла уровня 62 882 руб. С начала года падение цен предложения достигло 16,26%, а за последние 12 месяцев - 23,92%.

В августе наблюдалось падение цен предложения по всем ценовым районам города. Причем в лидерах по этому показателю были районы Луговой и Чуркина - более 1%. Затем следовали Тихая, Мингородок и Снеговая, где падение недобрало сотых долей до 1%. Наименьшим снижение цены предложения было по району Первой Речки - менее 0,5%.

Наиболее дешевеющим типом жилья во Владивостоке остается комната с подселением - за август снижение цены на нее было более 2%. Гостинки подешевели на 1,33%, и в августе уступали по цене "квадрата" (67538 руб.) сегменту "5-комнатных и более" квартир - 67 623 руб., которые подешевели всего на 0,2%. Невысоким можно назвать падение и 4-комнатных квартир - 0,3%. Заметным можно оценивать снижение цен на 1-комнатные квартиры - на 0,86% и 2-комнатные - на 0,61%.

Если верить этим данным, то можно констатировать, что потребитель во Владивостоке заметно теряет интерес к малогабаритному жилью, и строительство домов с квартирами малой площади, которое некоторые застройщики пытаются сегодня активизировать, становится довольно рискованным. В том случае, если проект не позволяет объединить несколько квартир.

Что же касается реальных цен сделок на вторичном рынке жилья города, то наши аналитики полагают, что таковые сегодня на 7-10% ниже цен, заявленных продавцами. Это показал устный опрос агентств недвижимости, работающих с владивостокским жильем.

Последний номер журнала "Дайджест российской и зарубежной недвижимости" отмечает, что жилье во Владивостоке остается одним из самых дорогих по стране. Например, если в Курске цена "квадрата" в августе составляла 27 500 руб., то, по его данным, во Владивостоке она составляла 57 100 руб. При том, что в большинстве крупных городов средняя цена "квадрата" установилась ниже 40 тыс. руб., а по некоторым близка к 30 тыс. При этом Владивосток все равно очень сильно проигрывает "тройке лидеров" - Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Ценовой разрыв по жилью между последним и Владивостоком составил в августе 40 300 руб. за "квадрат". Пожалуй, он мог бы быть еще большим, если бы во Владивостоке не было начато строительство важных инфраструктурных объектов в связи с подготовкой к форуму АТЭС 2012 г.

Предполагается, что цены предложения на жилье во Владивостоке по итогам сентября снизятся еще примерно на 1,5%. А дальше, по крайней мере, до Нового года, снижение будет либо незначительным, либо "нулевым". С другой стороны, столичные "знатоки" рынка отмечают, что "на сегодняшний момент цены на московскую недвижимость в среднем в 4-5 раз больше ее инвестиционной себестоимости, а в регионах - в 2 раза. Иными словами, все возможности для падения есть".

Если говорить о макроситуации, предполагается, что в какой-то степени понизить уровень цен на жилье в стране могут распродажи залоговых квартир, на которую вполне способны пойти банки, если должники продолжат накапливать долги по ипотечным кредитам. Впрочем, ипотека у нас, по сравнению с другими странами, мало развита, и этот фактор "нивелируется".

К сожалению, покупательская способность владивостокцев, действительно нуждающихся в жилье, продолжает падать, и это гарантирует, что оживление вторичного рынка недвижимости будет сложным.