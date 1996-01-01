Бизнес не по-детски

В дополнение к классическим паркам аттракционов на открытом воздухе приходят детские развлекательные центры в составе торговых и торгово-развлекательных центров. Собственник торгово-развлекательного центра, который оборудует детскую комнату, получает от этого вполне определенную выгоду. Ведь капризный ребенок может помешать своим родителям совершить покупки, в то же время ребенок, пребывающий в детской комнате, не только не мешает шопингу, но и становится "движущей силой" посещения ТЦ.

Сам детский центр, в зависимости от возможностей владельца, может быть по своим размерам как небольшой игровой площадкой, так и целым парком развлечений с установленными игровыми автоматами, горками, каруселью, киноаттракционами и т.д. Детское меню в соседствующем кафе позволяет проводить дни рождения, семейные торжества, школьные праздники.

Даже при небольших ценах на билеты детский центр способен обеспечить окупаемость привлеченных средств: этому способствует повышенный спрос на данный вид развлечений, увеличенные продажи кафе и сборы детских игровых автоматов.

Единственный минус, с которым приходится сталкиваться, - это довольно значительные затраты на строительство, поскольку такие объекты выдвигают специфические архитектурные и инженерные требования к помещениям по площади и форме, нагрузкам на пол, звукоизоляции, наличию систем отопления и вентиляции и т. д.

В сравнении с крытыми детскими развлекательными центрами парки аттракционов приносят меньше прибыли. Помимо сезонности посещения детских парков на свежем воздухе, есть и иные минусы. В отличие от развлекательных центров для детей в составе ТЦ парки дети посещают только в сопровождении взрослых, здесь нет воспитателей, которые могут присмотреть за детьми во время отсутствия родителей.

И конечно же громоздкие аттракционы, представляющие собой сложную конструкцию, требуют больших затрат как на установку, так и на содержание, чем те же игровые автоматы. Со временем металлические конструкции ржавеют, приходят в негодность, и для предотвращения угрозы здоровью и жизни детей требуются средства на обновление и замену неисправных деталей.

Во Владивостоке рынок детских развлекательных центров начал формироваться не так давно и развивался практически одновременно с крупными торговыми центрами. Об основных тенденциях, особенностях и проблемах в сфере детских развлекательных центров корреспонденту "ЗР" рассказали представители ведущих развлекательных заведений:

Дмитрий СТОРОЖЕНКО, главный инженер, управляющий семейно-досуговым центром "Остров сокровищ", ТЦ Clover house:

- Конечно, преимущество "Острова сокровищ" состоит в том, что, в отличие от открытых парков развлечений, где наблюдается определенная сезонность, наш развлекательный центр посещается круглый год. Но стоит отметить, что летом родители стараются организовать отдых своих отпрысков на свежем воздухе: либо где-то за городом, в лагерях, в открытых парках.

Вообще, привлекательность такого вида бизнеса состоит в том, что, один раз потратившись на декорации и игровые автоматы, развлекательный центр затем многократно окупает себя. Круглый год проводятся различные мероприятия: соревнования, турниры, конкурсы. Также немаловажную роль в развитии и прибыльности детского игрового центра играют дни рождения, которые довольно часто здесь проводятся. Со временем появляются постоянные клиенты, дети рассказывают о развлекательном центре своим друзьям - таким образом расширяется круг клиентов. Я не думаю, что в нашем городе рынок детских развлекательных центров полностью освоен. Он будет расти и расширяться вместе с развитием торговых центров.

Леонид ПОЛИВОДА, арт-директор Fantasy Land, ТЦ "Максим":

- Крытые детские развлекательные центры развиваются одновременно с детскими игровыми автоматами, аттракционами, ведь рано или поздно та или иная "игрушка" изживает себя, на смену приходит что-то новое. Это особенность любого развлекательного вида бизнеса. Что касается развлекательных центров для детей в нашем городе, здесь у каждого детского центра свой круг клиентов, который определяется своим подходом к организации досуга, местоположением. Например, нашей "фишкой" является упор на семейный отдых. Нельзя сказать, что во Владивостоке рынок детских развлечений исчерпал себя, и все ниши в этой области заняты. Технологии развиваются, вместе с ними развивается и рынок детских развлечений, и если найти что-то новое, чего нет в других развлекательных центрах, то можно занять определенное место в сфере детского досуга.

Ольга БОЙКО, директор парка "Фантазия":

- Парки аттракционов в нашем городе - не слишком рентабельный бизнес. Все-таки сезонная работа парка дает о себе знать: парк работает полгода, а платить по счетам за участок, воду нужно круглый год.

Открытие детского парка в нашем городе - задача практически невозможная, особенно сейчас. Несмотря на то, что по большому счету парки городу нужны, ни администрация города, ни администрация края нас не поддерживают, они просто не заинтересованы в развитии этого бизнеса. Нет никаких льгот или скидок за ту же воду для парков. В октябре парку "Фантазия" исполняется 10 лет, и на протяжении всех этих десяти лет мы ни разу не встречали поддержки и помощи, которые нам необходимы.