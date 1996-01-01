Стройиндустрии нужно новое оборудование

Российская стройиндустрия сегодня крайне нуждается в модернизации своих производственных мощностей, считает Максим ШМАТОВ, директор Европейского технического института (ЕТИ), распространяющего инновационное оборудование в России и взаимосвязанные стандарты для стран СНГ и Европы. Об этом он заявил на российско-немецком "круглом столе", проведенном в Торгово-промышленной палате РФ. Проведенное институтом исследование показало, что в России ощущается серьезная нехватка прежде всего компьютеризированного бетоносмесительного оборудования, заводов по выпуску сухих строительных смесей, линий вибропрессования для изготовления, в частности, железобетонных колец, технологических линий для производства изделий из мелкоячеистого бетона, а также оборудования для глубокой переработки древесины. Без решения этой проблемы, считает директор ЕТИ, российская строительная отрасль после кризиса не сможет нормально развиваться.