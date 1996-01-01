Приморские строители будут сотрудничать с АСР

На минувшей неделе Президент Ассоциации строителей России Николай КОШМАН и директор Альянса строителей Приморья Сергей ФЕДОРЕНКО подписали Соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения является сотрудничество по вопросам формирования института саморегулирования и развития строительного комплекса Приморского края.