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Во Владивостоке прошла выставка "Строительство-2009"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Самый надежный выход из кризиса - заниматься строительством. И в этом отношении в Приморье имеется надежный потенциал, о чем можно было судить по прошедшей во Владивостоке в спорткомплексе "Чемпион" 17-й традиционной строительной выставке "Строительство-2009".

Как всегда, это мероприятие было поддержано Департаментом градостроительства Администрации Приморского края, а также Ассоциацией строителей России и Российским союзом строителей.

Непосредственный организатор выставки ООО "Дальэкспоцентр", пожалуй, добился определенного успеха, собрав "полный зал" экспозиций 106 компаний и организаций. То есть пустующих мест выставки практически не было. Конечно, тон задавали приморские компании, которых было больше половины, но немало было из Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, из Сибири, Урала, Татарстана и Москвы. Зарубежные участники в основном из КНР - около десяти. И помимо них - из Республики Корея, Финляндии, Беларуссии.

Учитывая, что для строительной отрасли выход из кризиса прогнозируется еще далеко не скоро, высокая представительность выставки - добрый знак. Пожалуй, ее успех в какой-то степени активирован развернувшимся строительством во Владивостоке и вблизи его объектов, связанных с будущим саммитом АТЭС 2012 г. Не будь этого "морального стимула", выставка могла бы оказаться скромнее. Хотя кризис, безусловно, наложил отпечаток на мероприятие - даже в первый день работы можно было отметить, что посетителей пришло несколько меньше, чем это было в прошлом году. Было несколько откровенно "бедных" экспозиций, портящих общий высокий уровень других.

Каких-то "прорывных" новинок из представленных технологий, материалов, механизмов и пр. на выставке не отмечалось. Тем не менее несколько инноваций для малоэтажного домостроения было предложено. Кроме того, то, что сегодня рынок предлагает, продолжает совершенствоваться, приобретать новое качество. И это требуется отслеживать, чтобы не прогадать. В общем, что требуется от мелкого ремонта до крупного строительства - на "Строительстве-2009" было. Интерес выставка вызывала и "внутрицеховой", и потребительский.

В какой-то степени участники продолжают отмечать неудачное расположение выставочного зала, которое отсекает часть потенциальных посетителей. Кроме того, в рабочие дни многие из них не могут вырваться с работы, а те, которые все-таки вырываются, не успевают достаточно хорошо познакомиться с экспозициями. При том, что многие участники выставки отмечали падение продаж товаров и услуг на 30-40%, настрой в основном был оптимистичным, что уже в следующем году приморская стройка оживет.

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