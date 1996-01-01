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Документы по СРО собираются в Москву

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Альянс строителей Приморья завершает подготовительные мероприятия по своему переоформлению в саморегулируемую организацию (СРО). На собрании этой общественной организации, которое прошло на минувшей неделе, директор АСП Сергей ФЕДОРЕНКО заявил, что число членов этой СРО гарантированно превысит 110 компаний. Затем пакет документов отправят в Москву. Предполагается, что в течение двух месяцев они будет рассмотрены и приняты в Ростехнадзоре. И тогда уже в декабре СРО сможет начать выдачу свидетельств о допуске к строительным работам, что будет практиковаться вместо лицензирования. АСП практически закончил формирование компенсационного фонда, который обязателен для деятельности СРО. При этом решено, что не заплатившие в него взносы будут исключены из некоммерческого партнерства.

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