Инкубатор для осетра построят в Николаевске-на-Амуре

Завод по разведению осётра планируется построить в Николаевске-на-Амуре. Проектные работы ведутся специалистами Санкт-Петербурга, которые побывали на площадке будущего предприятия, чтобы осуществить "привязку к местности". Планируется построить не только крупное современное предприятие по разведению осетровых пород рыб, но и заложить в проект рыбопереработку. Мощность будущего "инкубатора" - один миллион особей молоди. Цена вопроса - 500 млн рублей. Сроки возведения с момента проектирования - 2009-2012 годы. Когда проект будет готов, будет объявлен конкурс, который и определит организацию для проведения строительных работ.