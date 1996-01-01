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Облик Камчатки – в руках инвесторов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

То, какими дальневосточные города станут хотя бы через пять-десять лет, зависит от множества факторов. И один наиважнейший из них – это активность инвесторов, которые берутся за интересные и смелые проекты.

На вопросы "ДК" отвечает человек, с именем которого сегодня связывают на Камчатке строительство наиболее значительных объектов – Александр ИВАНЧЕЙ.

– Александр Федорович, облик столицы Камчатского края, безусловно, должен быть современным. Огромные деньги, вкладывавшиеся в эту территорию в советское время, сформировали ее застройку, которая почти не изменилась с тех давних пор. Но каким, на ваш взгляд, Петропавловск-Камчатский должен стать уже в ближайшем будущем?

– Я хочу видеть его ярким и динамичным, соответствующим его столичному статусу. Процесс обновления, конечно, уже идет. Новое заметно, но пока его появляется еще далеко не так много, как хотелось бы жителям города.

– Успех нового строительства формируется из замысла инвестора и довольно кропотливой работы архитекторов и конструкторов. В этой совместной работе в свое время вы выбрали ООО "ДВ-Проект" из Владивостока. Чем этот выбор был определен? И как вы оцениваете сотрудничество с этой проектной подрядной организацией сегодня?

– Нам, несомненно, повезло с проектировщиком. Несколько лет я искал подобную проектную компанию, работал со многими большими и именитыми, но именно молодые ребята из "ДВ-Проекта" стали тем завершающим звеном, которого не хватало для реализации моих планов. На сегодняшний день весь наш строительный процесс опирается на проектировщика "ДВ-Проект". Они профессиональны, компетентны (с учетом нашей сейсмики), не ленивы на проработку вариантов проектных решений, мобильны в смысле командировок, терпеливы даже к такому капризному заказчику, как я (смеется). То, что строилось в начале постсоветских времен, уже не отвечает новым требованиям. По-настоящему современных объектов среди них уже нет. А такого уровня офисного здания, как сегодня строится в центре Петропавловска, наверное, нет и долго еще не будет на всем Дальнем Востоке – это 14-этажное здание с изумительной круговой панорамой на вулканы, море и город, с суперсовременными внутренними инженерными коммуникациями (очень "умными" и дорогостоящими), со встроенной парковкой и богатой внутренней отделкой офисов. Завершающая часть – верхние этажи – задумана похожей на корабль и содержит элементы надстройки судна.

– Насколько оперативно проектировщики решают вопросы с вами, службой заказчика и строителями?

– По срокам проектирования у нас нет претензий к "ДВ-Проекту". Более того, в течение оговоренных сроков мы успеваем проработать не один, а несколько вариантов. А со строителями проектировщик общается почти ежедневно по телефону и электронной почте. Расстояние им не мешает.

– И что в последние годы было построено по чертежам "ДВ-Проекта"?

– Прежде всего, это группа многоэтажных жилых домов в районе Северо-Восток, объекты торговли, идет реконструкция санатория "Спутник". Сейчас строится многоэтажный офис…

– Какие еще проекты готовятся сегодня для Камчатки?

– Есть идеи построить православный храм в районе новостроек на Северо-Востоке и в том же районе – большой светлый современный детский сад с крытым бассейном и зимним садом… А еще в стадии разработок – многоэтажный жилой комплекс общей площадью около 60 тыс. кв. метров и еще один новый большой торговый центр.

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