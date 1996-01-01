НАНОбудущее начинается сегодня

На Четвертом Дальневосточном экономическом конгрессе пройдет дискуссия на тему "Инновации, человеческий капитал, партнерство", практически повторяя акценты в постановке проблемы на прошлогодней секции. Тогда ее участники выдали вполне конкретные рекомендации по лечению "инновационной недостаточности" региона. Они касались принятия полного пакета законов, запускающих инновационную экономику, дальнейшего развития необходимой инфраструктуры, технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д. Что изменилось и какие новые шаги на этом пути сделали дальневосточные инноваторы, узнал "ДК".

От слов – к делу

В этом году возросла активность в обсуждении проблем модернизации экономики, и тон в этом задает Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По его инициативе создана Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России, он участвует в заседаниях, а они проходят ежемесячно, обсуждает пилотные проекты, где возможен прорыв, дает конкретные поручения и жесткие сроки их исполнения.

Так, одним из прорывных направлений стала электроэнергетика: выбрано пять проектов, внедряющих энергосберегающие технологии. В начале июля были приняты изменения в закон о техническом регулировании: теперь все принимаемые техрегламенты будут содержать требования по энергоэффективности. Один из шагов в этом направлении – возможный запрет на продажу ламп накаливания. Об этом президент Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Госсовета по вопросам повышения энергоэффективности. Производство альтернативных ламп уже разворачивается.

В июле комиссия рассмотрела ядерные технологии, компьютерные, суперкомпьютерные технологии, в августе – фармацевтику, медицинские и ИТ-технологии (и тут дальневосточной науке есть что предложить), а в сентябре намечено обсудить космос и опять энергоэффективность, как одну из ключевых проблем повышения конкурентоспособности.

Как отмечает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, Президент РФ на одном из заседаний комиссии подчеркнул, что "интеллект и способность к новаторству – наше главное конкурентное преимущество", но, по мнению эксперта, "конкурентные преимущества не превращаются автоматически в конкурентоспособность продукции и услуг". Задача государства – обеспечить эту трансформацию, запустив маховик инновационного развития. Каким образом?

По мнению главы Минэкономразвития Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ, нужно воздействовать на экономику, установив жесткие стандарты – энергопотребления в промышленности, ЖКХ и на транспорте, качества дорожного покрытия и автомобильного топлива, пересмотреть допустимые концентрации вредных веществ в промышленных отходах, ввести предельные уровни расходования стройматериалов на единицу полезной площади и т.д. Тогда предприятия, чья продукция не соответствует требованиям, решают для себя "гамлетовский" вопрос: быть или не быть? Те, кто решил быть, станут потребителями новых технологий.

К сожалению, формирование инновационного правового поля так и не завершено. Два года назад в Госдуму поступило 20 законов и нормативных актов, но приняты только пять, остальные – на согласовании. До сих пор не принят даже в первом чтении базовый закон – о политике в сфере инноваций.

Но есть и подвижки. 27 июля Госдума РФ приняла закон о малых инновационных предприятиях при государственных институтах и вузах. Он разрешает им создавать малые предприятия для внедрения научных разработок и вносить в их уставный капитал свою интеллектуальную собственность.

Для финансирования разрешается привлекать инвесторов, при условии, что доля институтов и вузов в уставном капитале будет не меньше 25%. Фирма не сможет присвоить себе права на результаты интеллектуальной собственности, они останутся у ее авторов. Это важнейшее звено между наукой и промышленностью, которого в нашей стране не было. "Малыши" возьмут на себя самую рискованную, начальную стадию коммерциализации, то есть превращение идеи в "железо", создание опытного образца изделия и его малых серий, без чего невозможно оценить перспективность изобретения для бизнеса.

Этот закон хорошо дополняет недавно озвученная новая стратегия Российской венчурной компании (РВК), созданной два года назад для поддержки инновационного бизнеса.

- Мы должны закрыть все существующие на рынке провалы. РВК собирается заняться экспертизой инновационных проектов, обеспечить им частное финансирование и наладить связь с потенциальными поставщиками идей, то есть создать некую инфраструктуру, которая будет выдавать на-гора инновационные идеи, имеющие реальные бизнес-перспективы. Отсюда три основных блока в работе – капитал, инфраструктура, экспертиза, – так прокомментировал новые приоритеты новый гендиректор РВК Игорь АГАМИРЗЯН.

К осени РВК завершит создание фондов "посевных" инвестиций. Предполагается, что объем госвложений в такие фонды уже в этом году может достичь 3 млрд рублей. Это позволит решить проблему конвертации идей в готовые бизнес-проекты. Сегодня на рынке их очень мало, и это основное препятствие для инноваций в России. В следующем году будут созданы фонды инвестирования "поздних" стадий развития инновационных компаний и фонды "выхода", то есть РВК займется поиском соинвесторов для своих питомцев среди частного и государственного капитала и будет продавать им свою долю в инновационных компаниях.

Похоже, "инновационный" лед, не без помощи мирового финансового кризиса, все-таки тронулся.

Тропою инноваций

Одно из инновационных направлений, которые сейчас особенно на слуху, – нанотехнологии. Для реализации государственной политики в этой сфере два года назад создана Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий" (Роснано). Она выступает соинвестором в проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Ее финансовое участие на ранних стадиях проектов снижает риски частных инвесторов.

По словам главного "нанотехнолога" страны Анатолия ЧУБАЙСА, наиболее перспективных с точки зрения "наноэкономики" регионов в стране всего 10-15. Еще в прошлом году Дальневосточный федеральный округ, несмотря на то, что здесь этим направлением занимается ряд институтов ДВО РАН, среди них не значился.

Пессимизм "Роснано" удалось развеять Республике Саха (Якутия). 5 июня подписано соглашение об участии ОАО "Республиканская инвестиционная компания" (РИК) в софинансировании крупномасштабного производства нанотехнологических светодиодов. Заявители проекта – Максим ОДНОБЛЮДОВ и Владислав БУГРОВ, ученики нобелевского лауреата, академика Жореса АЛФЕРОВА. Они, работая в Германии, создали стартовую технологию и основали для ее внедрения немецко-финскую компанию OptoGaN, приобретенную затем группой ОНЭКСИМ.

Досье ОАО "Республиканская инвестиционная компания" (РИК) была образована в 2005 г. по решению Правительства РС (Я). Ее уставный капитал – 35,2 млрд руб. – сформировали средства, вырученные от продажи угольных активов. 100% акций компании принадлежит РС (Я). РИК инвестирует средства в строительство железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, в программы газификации населенных пунктов, капстроительства, модернизации автодорог, объектов электроэнергетики, строительство жилых домов и других социально значимых объектов.

Компания обязалась софинансировать проект в объеме 626, 34 млн руб. Ей будет принадлежать 33% уставного капитала компании разработчика (50% плюс одна акция принадлежит группе ОНЕКСИМ через LYSARO Cо, остальные 17% – "Роснано").

Новые лампы будут использованы для офисного, промышленного и уличного освещения, в ЖКХ. Срок их службы превышает 50 тысяч часов (у обычных ламп – порядка 1000 часов, у люминесцентных – около 10 тысячи часов). К тому же диапазон рабочих температур светодиодов – от -40 до +80 градусов по Цельсию, и в них нет экологически вредных веществ, что существенно при утилизации.

Технология прошла необходимые испытания и экспертизы и готова к внедрению. Выход первой продукции запланирован на 2011 год, выход на проектную мощность – в 2013 году. "Роснано" поставлены условия: минимальный годовой объем продукции через пять лет должен составлять не менее 250 млн руб.

Производственная площадка расположится на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге, но свой интерес якутяне получат. По оценкам экспертов РИК, вложенные ими средства окупятся через три года только на дивидендах, а в ближайшие годы стоимость предприятия увеличится в разы.

К тому же сотрудничество с "Роснано" предполагает и подготовку кадров для нанотехнологических проектов, в том числе – на базе научно-технического центра Якутского госуниверситета. Проект может стать хорошей школой и дать бесценный опыт. Возможно, на территории республики развернется одно из направлений суперпроекта.

Есть еще одна заявка, заинтересовавшая "Роснано", – это "Технология изготовления труб повышенной прочности из модифицированного полиэтилена" от Института нефти и газа ЯФ СО РАН.

Науке – карты в руки

В концепции Дальневосточного федерального университета заложена идея сделать его центром эффективного управления инновациями и, как заявил на Тихоокеанском экономическом конгрессе губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, "центром для определения стратегических направлений исследования и новых технологий для экономики Дальнего Востока".

Он также сообщил, что для решения комплекса задач по развитию нанотехнологий и наноматериалов, получению на их основе инновационных разработок в области химии и физики, биологии и медицины, оптики и приборостроения создается Тихоокеанский исследовательский центр нанотехнологий. В этой сфере ученым ДВО РАН есть что предложить. Как сообщил президент ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО, в "Роснано" отправлен ряд документов для изучения возможностей финансирования корпорацией этого проекта.

Сфера применения этих технологий весьма обширна – новые конструкционные материалы для автомобильной индустрии, строительства, судо- и авиастроения, аэронавтики, энергетики, электроники, связи, информационных систем и медицины. У Института химии ДВО РАН есть технология производства наносорбентов, которые значительно превышают отечественные и зарубежные аналоги, для очистки воды до уровня питьевой, для ликвидации последствий нефтеразливов, очистки жидких радиоактивных отходов. Ориентировочно, выпуск их может начаться через 2 года.

В Тихоокеанском институте биоорганической химии скоро будет запущена экспериментальная линия по производству опытных партий лекарств, БАДов, тест-систем для ранней диагностики ряда заболеваний (псевдотуберкулеза, онкологии и др.). Сейчас большинство его разработок уходит на реализацию в западные регионы страны, хотя логичнее было бы наладить их выпуск в крае, поскольку исходное сырье добывается в море и Уссурийской тайге.

Даешь технопарки и иннокадры!

Каждой территории есть что представить тем, кто интересуется инновациями, но каждый идет своей дорогой. Готовится к "большому скачку" Амурская область.

– Предпосылки для этого есть: научными исследованиями у нас занимаются специалисты ДВО РАН, Дальневосточного центра физиологии и патологии дыхания Сибирского отделения РАМН, Дальневосточного зонального НИИ ветеринарии, Дальневосточного НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства, НИИ сои РАСХН, вузы. Хороший пример – предприятие "Аметис", наладившее выпуск антиоксиданта из даурской лиственницы, – говорит замминистра экономического развития Амурской области Андрей КОНЮШОК.

Компания ФОК (Финансовый и организационный консалтинг, Москва) подготовила концепцию создания Амурского технопарка. Его планируется создать на базе Амурского государственного университета. Перспективные направления – электроника, приборостроение, машиностроение, информационные и телекоммуникационные технологии, энергетика, новые материалы, экология, медицина, биотехнологии.

К 2013 г. планируется построить в Приамурье бизнес-центр, научно-производственный центр, учебный центр, центр внедрения технологий, жилой сектор, паркинг и гостиничный комплекс. На территории технопарка разместятся свыше 100 предприятий, будет создано около 1500 рабочих мест. Все необходимые услуги будут предоставляться резидентам в режиме "одного окна". Создание и функционирование технопарка обеспечивается за счет частных инвестиций, субсидий из федерального и регионального бюджетов. Возможно привлечение бюджетных ассигнований из Инвестиционного фонда РФ.

Во Владивостоке завершается обустройство бизнес-инкубатора при ВГУЭС. Есть планы и по созданию технопарка. Концепция его была представлена в Минсвязи в феврале, и сейчас идет ее доработка. Специализация технопарка – океаническое приборостроение, производство оптоэлектронных систем для мониторинга технических и технологических объектов, производство оборудования для экологического мониторинга, новые информационные продукты, логистика транспортных систем и др.

Дальневосточное агентство содействия инновациям (ДАСИ) совместно с правительством Хабаровского края сосредоточились в этом году на образовательном блоке. ДАСИ провело несколько бизнес-сессий, ставших в том числе и презентационной площадкой для проектов, авторам которых необходимы средства для превращения запатентованной идеи в бизнес-проект. Ждут своих бизнес-ангелов, будь это частный инвестор или венчурный фонд, проекты производства нового строительного материала "Магнезит-ДВ Ламель", оборудования для восстановления мягких кровель, экономичной мини-ТЭС и др.

Разработки хабаровских ученых и промышленных предприятий были в этом году отмечены наградами XV международной выставки "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" и XII международного салона промышленной собственности "Архимед" в Москве. Это "Одноразовая кислородная компрессионная барокамера для МЧС", "Аппаратно-программное обеспечение беспроводной видеокамеры с кодированием изображения JPEG 2000 на основе технологии "система на кристалле", "Устройство для диагностики аритмии в работе сердца" и др.

...В заключение хочется отметить: происходящие изменения внушают оптимизм. Тенденции развития госкорпораций (Роснано), федеральных целевых программ, деятельности крупного бизнеса свидетельствуют, что инвестиционные процессы будут реализовываться на венчурных принципах. Поэтому регионы, в которых хорошо развита инфраструктура венчурной индустрии, будут иметь преимущество и федеральную поддержку в реализации своих социально-экономических программ.