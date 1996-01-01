Необходимы гарантии стабильности

Японская компания "Соджиц Корпорейшн" работает в Хабаровском крае уже двадцать лет. Ее основная деятельность – импорт лесопродукции и поставка на российский рынок японской техники и оборудования, главным образом для лесоперерабатывающего комплекса. За эти годы японские партнеры хорошо изучили все нюансы ведения бизнеса в России.

Гость "ДК" – глава представительства "Соджитц Корпорейшн" в Хабаровске ЯМАМОТО МИЦУСИГЭ.

– Господин Ямамото, как вы оцениваете возможности организации производств глубокой переработки древесины лесопромышленными компаниями Дальневосточного региона? Какие проблемы, на ваш взгляд, стоят на этом пути?

– Возможности очень большие, так как лесные ресурсы на Дальнем Востоке огромные. Дальневосточный лес славится своим качеством – в суровом климате у деревьев формируются плотные годовые кольца, которые обеспечивают хорошую структуру древесины. Российская древесина традиционно широко используется в Японии при строительстве жилья, при производстве шпона, мебели и т.д. При этом российский лес – экологически чистый, и, что немаловажно, лесные ресурсы ДВ очень устойчивы, они обеспечивают учет будущих потребностей промышленности, не причиняя вреда экологии региона. Это соответствует экологическим требованиям в Японии.

Помимо ресурсной базы есть еще одно очень важное конкурентное преимущество. Учитывая географическое расположение, лесопродукцию выгодно экспортировать в страны АТР и ЮВА. Именно хорошие логистические возможности делают привлекательным строительство заводов по переработке древесины в таких городах, как, например, Находка, Ванино, Совгавань, Комсомольск-на-Амуре, даже, может быть, Хабаровск. На этих территориях достаточно рабочей силы.

С другой стороны, покупательская способность населения на Дальнем Востоке в силу его немногочисленности недостаточна. Конечно, выгодно строить заводы там, где есть возможность хотя бы частично – процентов 30-40 – готовой продукции продать на месте, сократив, таким образом, транспортные расходы на доставку. На Дальнем Востоке внутренний сбыт пока под вопросом. Но в перспективе, когда население станет широко пользоваться высококачественными товарами, то и спрос на них существенно увеличится, что позволит повысить качество жизни дальневосточников.

Остаются внешние рынки, выход на которые с готовой продукцией требует совсем других подходов. Чтобы завоевать потребителей, здесь необходимы гарантии стабильности в объемах поставки, сроках, а самое главное – в качестве продукции. Это комплекс задач, решать которые небольшим разрозненным предприятиям очень сложно.

– Для достижения своей цели – изменить структуру экспорта в лесопромышленном комплексе – российские власти в основном используют административные методы, маневрируя таможенными тарифами. Какие действия, на ваш взгляд, должны быть предприняты еще, чтобы российские компании могли более уверенно браться за инвестиционные проекты в своей отрасли?

– К сожалению, в настоящее время на Дальнем Востоке в условиях острой нехватки производственного оборудования можно перерабатывать лишь 20% от всего объема вырубленного леса. Для смены структуры экспорта (переход от экспорта круглого леса к экспорту пиломатериалов и продуктов глубокой переработки) необходимо промежуточное время, как минимум 5 лет. А самое главное, компании должны иметь инвестиционные ресурсы, чтобы построить заводы.

Повышение пошлины на экспорт круглого леса – это преждевременная мера. Ведь даже 25-процентная пошлина, которая существует в настоящее время, уже негативно сказалась на экономике лесозаготовительных компаний – объем лесозаготовки резко сократился, что привело к увеличению себестоимости вырубки леса. Резкое же повышение пошлин до заградительных ведет к потере рынка компаниями-лесозаготовителями и впоследствии к банкротству или ослаблению этих компаний.

Здесь срабатывают исключительно рыночные факторы. Если пошлина будет составлять 80%, то стоимость российского леса в Японии (цена CIF), которая в настоящее время составляет $130 за 1 куб.м леса по текущему курсу, возрастет до $ 200 за 1 куб.м и более. В таком случае он просто утратит свою конкурентоспособность по сравнению с лесом, импортируемым Японией из других стран, и собственным лесом. А потеря рынка сырья равнозначна потере рынка готовой продукции.

На наш взгляд, экономически целесообразно отложить единовременное повышение пошлины для того, чтобы у лесозаготовительных предприятий осталось достаточно средств. В таком случае объем вырубки останется стабильным, не будет сокращений рабочих мест, и компании накопят силы для проведения модернизации производства. Наличие собственных средств для начальных капиталовложений – это главное условие, которое выставляют банки, рассматривая заявки на кредитование инвестиционных проектов.

Чтобы поддержать курс российского правительства, направленный на переход к экспорту готовой продукции, с компанией "Флора" мы создали совместное предприятие "Комсомольск Форест Продактс"(КФП) в городе Комсомольске-на-Амуре. Мы собираемся здесь производить шпон из российской лиственницы, который является главным компонентом японской фанеры. В настоящее время спрос на шпон в Японии составляет около 3 млн куб.м год. Завершить строительство завода планируется до конца следующего года. Но мы рискуем оказаться перед проблемой, которая напрямую связана с сокращением поставок в Японию сырья. В случае нестабильных поставок круглого леса из России японским компаниям придется реорганизовать свое производство с учетом того, что сырье будет поставляться из других стран, и наш шпон уже не будет так востребован.

– Какие варианты партнерства с иностранными инвесторами представляются вам наиболее эффективными – и с точки зрения экономики, и с точки зрения сроков реализации проектов?

– На мой взгляд, наиболее эффективная форма сотрудничества, позволяющая объединять возможности, – создание совместных предприятий (СП). К примеру, российская сторона, в нашем случае компания "Флора", – это гарантированное право вырубки леса, т.е стабильность поставки сырья. Японская сторона в лице "Соджиц Корпорейшн" не только гарантирует продажи готовой продукции (мы хорошо знаем рынок сбыта), но и оказывает существенную технологическую помощь в разработке и осуществлении инвестиционных проектов.

В настоящее время на Дальнем Востоке существует большая потребность в лесозаготовительной, дорожностроительной технике и, конечно, в лесоперерабатывающем оборудовании. В этой ситуации импорт современных машин из Японии – прекрасное решение. Японские машины и оборудование имеют мировое качество, что в будущем при их эксплуатации позволит существенно снижать себестоимость конечной продукции. Гарантией для японских инвесторов при сотрудничестве с российскими предприятиями может стать будущий конечный продукт – пиломатериалы, шпон и т.д.

Стабильность сырьевой базы в СП – ключевой вопрос для организации финансирования проекта. В этом случае японский партнер имеет достаточно шансов организовать кредитование в японском банке по ставке значительно ниже, чем существует на российском рынке. На мой взгляд, наиболее эффективный и проверенный вариант здесь – открытие японским банком кредитной линии российскому банку под минимальные проценты, в свою очередь российский банк предоставляет инвестиционное финансирование предприятию на наиболее льготных на рынке условиях.

И еще очень важный момент. Чтобы легче выживать в условиях современного рынка, дальневосточным предприятиям, на мой взгляд, необходимо объединяться в консорциумы. Это позволит им организовать более четкое управление поставками высококачественной техники и оборудования, развивать системы логистики, что в комплексе позволит снижать себестоимость продукции. Такое объединение даст возможность более согласованно вести себя на внешнем рынке.

Предприятиям, объединившимся в такие консорциумы, будет больше доверия, они смогут заручиться поддержкой иностранных партнеров, поскольку будут гарантировать легальность работы в лесу. Для японских потребителей очень важно соблюдение экологических требований и то, что сырье добыто на законных основаниях. Таким образом, им будет легче привлекать инвестиции.

У "Соджиц" за многие годы сложились доверительные отношения с дальневосточными партнерами, в том числе с такими компаниями, как "Дальлеспром", "Флора" и другие. Мы друг друга хорошо знаем, мне очень жаль, что в прошлом году объем продукции, которую мы совместно поставляем на японский рынок, резко упал. Я думаю, что эту проблему можно решить совместными усилиями, мы чувствуем в этом поддержку правительства Хабаровского края и правительства Японии.