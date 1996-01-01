Пробивная трасса Лидога – Ванино

Правительство Хабаровского края считает перспективным развитие Ванинского и Совгаванского районов, обладающих огромным потенциалом портовых и производственных мощностей, с учетом перегруженности портов Приморского края. Дорога Лидога – Ванино играет в развитии Ванинско-Совгаванского узла первостепенную роль.

Дорога особого назначения

Трасса Лидога – Ванино является приоритетной для Хабаровского края. Она обеспечивает выход на федеральные автодороги Чита – Хабаровск и Хабаровск – Владивосток и должна стать важной составляющей евро-азиатского международного транспортного коридора. В конце июля губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, побывав в Ванинском районе и проведя совещание по перспективам Ванинского и Совгаванского районов, заявил, что финансирование дороги Лидога – Ванино останется на прежнем уровне. И это при том, что в связи с кризисным секвестированием бюджета правительство края приостанавливает строительство ряда краевых автодорог.

Напомним, что в 2009 году планируется инвестировать в строительство трассы 1,4 млрд руб., в том числе 200 млн из краевого бюджета. Первый заместитель председателя правительства края Геннадий АПАНАСЕНКО, который также присутствовал на совещании, подчеркнул, что правительство рассматривает Ванинский и Советско-Гаванский районы как "перспективные для развития экономики и готово дальше оказывать им поддержку в развитии инфраструктуры".

Досье Строительство дороги Лидога – Ванино ведется с 1999 года, хотя, как отмечают специалисты, работы начались еще раньше. Технические характеристики дороги: длина трассы 329,3 метра, ширина дорожного полотна 12 метров, ширина проезжей части – 8 метров, включая гребень обочин. По длине трассы будут расположены несколько десятков мостов, только через одну реку Бобели их будет проложено 13 штук. Дорога должна быть не снегозаносимая и не наносить экологического ущерба примыкающим к ней нерестовым рекам. С начала строительства в трассу вложено 5,2 млрд рублей. На весь объем работ требуется 16,1 млрд рублей. Завершение строительства дороги планируется в 2013 году.

Заместитель министра промышленности, транспорта и связи Хабаровского края Сергей ЗРАЖЕВСКИЙ находит как минимум четыре обоснования необходимости реализации проекта Лидога – Ванино. "Дорога имеет колоссальное значение для региона. Во-первых, это продолжение федеральной трассы "Амур" (Чита – Хабаровск), во вторых – это выход к Татарскому проливу, связывающему Сахалинскую область с материком. В-третьих, это стратегический выход на международный порт Ванино. И особое значение трасса приобретает в части реализации проекта создания портовой особой экономической зоны в Совгаванском районе. Несмотря на то, что пока проект затормозился, он очень интересен в плане регионального развития", – поделился своим мнением чиновник.

Напомним, что в 2008 году Совгаванский район стал одним из трех победителей федерального конкурса на создание портовых особых экономических зон (ПОЭЗ). Заявка на участие в открытом конкурсе была подана правительством Хабаровского края совместно с администрацией Совгаванского района и консалтинговой компанией "ФОК". Основным инвестором Совгаванской портовой ОЭЗ, который активно поддерживает проект, является компания Aricom. В нее входит металлургический альянс "Петропавловск", который объединяет ряд компаний, один из его проектов – создание крупного горно-металлургического комплекса по производству стали, железа и концентратов железных руд. Разумеется, для обслуживания грузов Aricom требуются свои портовые мощности. В настоящее время отсутствует постановление Правительства РФ о создании ПОЭЗ, а также идет речь о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство. Тем не менее инициаторы создания Совгаванской ПОЭЗ не оставляют надежд на ее появление. Дело в том, что мощности портов Приморского края давно исчерпаны, а неосвоенность территорий в Советской Гавани позволяет реализовывать на них любые проекты.

Аналогичные возможности существуют и в Ванинском районе. Так, в бухте Мучке под Ванино уже построила масштабный угольный терминал компания СУЭК. В этой же бухте планирует поставить причал компания "Аркаим". Недавно она запустила в Ванино лесоперерабатывающий комплекс, также компания занимается производством металлоконструкций (завод располагается в Хабаровске), реализацией автомобильной и спецтехники.

Необжитая трасса

В начале 2009 года мы проехали по трассе Лидога – Ванино с заместителем начальника управления по строительству КГУ "Хабаровское управление автодорог" Андреем РЯБОВЫМ. Это тот человек, который знает о данной дороге буквально все и посвящает спутников во все нюансы строительства. Сам он не раз бывал на этой трассе в разные времена года. Строительство идет круглый год, генеральные подрядчики – ОАО "Дальстроймеханизация", ФГУ "Дальспецстрой" – организуют вахтовые поселки, снабжают их всем необходимым для жизни и работы, чтобы стройка велась беспрерывно. Помимо непосредственно дорожных рабочих, на строительных участках трудятся инженеры технического персонала, специалисты производственно-технических отделов, сотрудники передвижных лабораторий, которые исследуют качество строительства дороги.

По словам Андрея Рябова, первоначально здесь была лесовозная дорога, задачей которой было пробиться к делянам с минимальным объемом дорожных работ. Затем встала другая задача – пробить трассу к перспективному региону. Как рассказывает собеседник, при разработке проекта выбирали между двумя направлениями: Лидога – Ванино и Комсомольск-на-Амуре – Ванино, вдоль железной дороги. Выбранный вариант обеспечил кратчайшее расстояние от крупных промышленных центров (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре) до портов Ванино и Совгавань. "На расстоянии до 1 тысячи километров автомобильные перевозки грузов намного рентабельнее железнодорожных и воздушных, поэтому дорога имеет большие перспективы", – подчеркивает специалист.

Трасса преодолевает сложный горный рельеф. Один из самых трудных участков – в месте прилегания к горной нерестовой реке Анюй, одной из самых крупных на территории Хабаровского края. Протяженность так называемых прижимных участков на трассе составит порядка 12 километров. Весной и осенью на некоторых участках ледяные торосы из Анюя выходят прямо на трассу. Были случаи, когда автомобили попадали в западню.

Для прокладки трассы на протяжении не одного десятка километров проведены буро-взрывные работы для расширения проезжей части. Ось новой трассы на 6-7 км выше существующей – это необходимо для соблюдения безопасности, согласно проектировочным решениям. Чтобы дорогу не заносило снегом и не заливало паводками.

Прилегание к нерестовой реке требует соблюдения жестких экологических требований. Так, в 2008 году на протяжении трассы проложено почти 3 км водоотводных лотков и грязеотстойников, которые позволяют избежать загрязнения реки водами, стекающими с трассы. Работы по оснащению лотками и грязеотстойниками продолжаются в 2009 году, но основной их объем приходится на 2010 год.

На сегодняшний день основной недостаток трассы Лидога – Ванино – это отсутствие населенных пунктов на всей ее территории. То, что работы ведутся на значительно удаленном расстоянии от основных промышленных центров, усложняет многое. Стройматериалы практически все привозные, за исключением щебеночных (щебень идет с местных карьеров, где установлены передвижные дробильно-сортировочные комплексы). Цемент, железобетон доставляются на стройку автотранспортом.

Необходимость преодоления таких сложностей при реализации проекта строительства Лидога – Ванино оправданна, с учетом ее значения. По мнению специалистов, эта трасса принципиально попадает под классификацию федеральной. Однако ей до сих пор не присвоен такой статус, и финансируется она совместно из бюджетов Хабаровского края и РФ (самостоятельно субъект Федерации справиться с общим объемом финансирования не может).

У края были попытки передать трассу в федеральную собственность. Более того, в 2005 году заместитель главы Минтранса Александр МИШАРИН, находившийся в Хабаровском крае с рабочей поездкой, заявил, что автомобильная дорога "Хабаровск-Лидога-Ванино" будет переведена в федеральную собственность. Цитируем его слова: "Федеральному дорожному агентству будет дано поручение подготовить документы для перевода данной дороги в федеральную собственность". Он тогда подчеркнул, что автотрасса "Хабаровск-Лидога-Ванино" на участке Лидога-Ванино является "важнейшим объектом автодорожного строительства на Дальнем Востоке": "Дорога обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань для связи с Сахалином и странами Азиатско-Тихоокеанского региона". Однако на сегодняшний день позиция Росавтодора такова, что передача дороги в федеральную собственность возможна только после завершения строительства. Впрочем, край выиграет уже от того, что она будет достроена в срок и у Совгаванско-Ванинского промышленного узла появятся реальные перспективы развития.