Нужно искать эффективные алгоритмы работы

Игорь ВЕСЕЛКОВ, генеральный директор ООО "Срочная доставка"

– Развитие рынка грузоперевозок началось примерно с 1999 года, интенсивный рост наблюдался в 2003-2006 годах. В те годы мало кто занимался мультимодальными перевозками сборных грузов и практически никто кроме нас перевозкой сборных рефгрузов. Мы заняли эту нишу, разработали и предложили так называемый тариф "народный" с оптимальным соотношением цены и качества. В нынешний кризисный момент, когда произошли изменения на рынке, снизились объемы, изменились грузопотоки, сократился импорт, я вижу перспективу в развитии мультимодальных перевозок. Постоянный поток грузов идет на отдаленные территории – Сахалин, Камчатку, Магадан, Анадырь – авиа или морским транспортом. Географически выгодно в этом отношении расположен Хабаровск, который был и остается одним из приоритетных направлений развития нашей компании. В отличие от Владивостока в этом городе расположены склады крупных логистических экспедиторов.

Учитывая уникальность расположения Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы рассматриваем вариант работы с японскими, китайскими, корейскими коллегами, изучаем сейчас этот рынок. Международная практика не терпит нестабильности, поэтому основные риски мы связываем с регулярными, привычными для россиян, повышениями тарифов, например, железнодорожных, и несовершенной, мягко говоря, законодательной базой. ФЗ "О транспортно-логистической деятельности" не сумел связать воедино мультимодальные международные перевозки.

К тому же каждое транспортное предприятие пользуется своими внутренними документами и системами учета, что порождает огромное количество документации и ведет к потере оперативной информации. Я отношу эти проблемы к факторам, тормозящим развитие рынка. Надеюсь, что на Четвертом Дальневосточном международном экономическом форуме в Хабаровске будут обсуждаться вопросы, связанные с необходимостью разработки более эффективных алгоритмов работы, позволяющих рационально использовать имеющиеся ресурсы и сделать грузоперевозки максимально рентабельными.