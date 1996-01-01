В поле логистических технологий

До недавнего времени логистический бизнес в России был одним из самых активно развивающихся. По оценкам аналитиков РБК, последние 3-4 года обороты компаний, работающих на рынке транспортно-логистических услуг в РФ, росли примерно на 25% в год. В этом году вместо роста ожидается откат на позиции, завоеванные два года назад. Рынок грузоперевозок сегодня наглядно отражает состояние дел в других секторах экономики – кризис...

В логистической отрасли он выразился не только в резком падении объемов перевозок, но и в снижении спроса на складскую недвижимость. Многие транспортные компании вынуждены уменьшить тарифы на перевозки. Серьезные трудности испытывают логистические операторы. Как в сложившейся ситуации выдержать натиск конкурентов? Что делать грузовладельцам, чтобы противостоять кризису и поддержать жизнеспособность своего бизнеса? Ответы лежат в поле развития логистических технологий.

Досье По данным Росстата, в январе-июне 2009 г. объем перевозок грузов всеми видами транспорта (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) составил 2931,8 млн т (74% к соответствующему периоду 2008 г.).

В программе развития транспортного комплекса России на период до 2015 г. основная ставка сделана на создание современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике, ее доступность для населения, повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализацию ее транзитного потенциала. Различия между субъектами европейской части РФ и регионами Сибири и Дальнего Востока в транспортной обеспеченности достигли недопустимого уровня, и в программе изложен ряд мер по обеспечению территориальной целостности государства, связанности регионов в единое экономическое и оборонное пространство.

Если говорить о специфике нашего региона, то доля АТР в экономических связях России в целом составляет 17,1%, а у российского Дальнего Востока – 95,7%. Для усиления экономической роли России в Северо-Восточной Азии и реализации потенциала Дальнего Востока нужна контактная экономически развитая зона, сомасштабная уровню развития азиатских соседей. Здесь даже в условиях глобального финансово-экономического кризиса наблюдается рост экономик, а процессы интеграции усиливаются.

Логистика требует инфраструктуры

Транспортно-логистическая система состоит не только из инфраструктуры – сети дорог, портов, складов, оборудования и т.д. Важная составляющая здесь – взаимодействие между всеми участниками процесса: транспортниками, портовиками, стивидорами, экспедиторами, таможенниками, грузовладельцами. Отрегулировать их, заставив работать на конечный результат, а не конкурировать друг с другом, – едва ли не самая главная и сложная задача в нашей стране, считают эксперты. В комплексе это и есть транспортно-логистическая инфраструктура.

Досье ФЦП "Развитие транспортной системы России" предусмотрено создание сети терминально-логистических центров (ТЛЦ), мощность каждого – от 0,4 до 2,5 млн тонн. Цель – повышение эффективности системы товародвижения и реализация транзитного потенциала при мультимодальных перевозках экспортно-импортных грузов. К 2010 г. должно быть построено 72 ТЛЦ: в Московском регионе – 5 комплексов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 3, и по одному комплексу на каждый субъект РФ, включая области, края и республики, примыкающие к международным транспортным коридорам.

В силу разных обстоятельств, в том числе финансового характера, реализовать планы в намеченные сроки, особенно на Дальнем Востоке, не удалось, и задача остается прежней. Специалисты считают, что в крупных мультимодальных транспортных узлах федерального уровня целесообразно создать сеть региональных терминалов и логистических центров, объединенных в региональные логистические транспортно-распределительные системы (РТЛС). Специфика Дальнего Востока – географическая "размазанность", Дальневосточный транспортный узел состоит из группы узловых точек в Приморье и в Хабаровском крае.

Как сообщил профессор Дальневосточного государственного университета путей сообщения Александр БАЛАЛАЕВ, в настоящее время разрабатывается концепция функционирования транспортно-логистической системы Хабаровского края. Региональный транспортно-логистический центр будет создан в Хабаровске, а узловые транспортно-логистические центры – в районе Ванино-Совгаванского транспортно-промышленного узла и в Николаевске-на-Амуре. Одним из элементов транспортно-логистической инфраструктуры края должна была стать портовая ОЭЗ в Совгавани, но окончательное решение о ее создании зависло из-за кризиса.

Что касается Приморья, здесь в настоящее время тоже нет действующих ТРЦ (транспортно-распределительных центров) в классическом понимании, но есть серьезные наработки.

– Нужно дать обоснованные предложения по комплексному развитию портовой инфраструктуры в Находке и Восточном (в том числе в качестве международного контейнерного хаба), с учетом существующей железно- и автодорожной сети в районе портов, а также на направлении Находка – Восточная – Гродеково (международный транспортный коридор "Приморье-1") на период до 2025 г. Один из разделов проекта будет содержать концепцию развития на базе Восточного портовой ОЭЗ в новых условиях. Задача поставлена конкретная: все элементы транспортной системы должны работать как единый механизм, не конкурируя, а дополняя друг друга, – пояснил зам. генерального директора ОАО "ДНИИМФ" Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ.

К 2010 г. должна быть готова Генеральная схема развития транспортного узла "Восточный-Находка", а реализовываться проект в формате частно-государственного партнерства с привлечением средств РЖД, субъекта РФ и частных инвесторов будет в 2011-2015 гг. Важная роль и у Владивостокского транспортного узла, но возможности его развития сдерживает расположение порта в городской черте. На преодоление этих проблем нацелен проект ВМТП по развитию логистических и дистрибуционных терминалов за пределами городских земель.

Давний интерес вызывает порт в бухте Троицы, расположенной в нескольких десятках километров от китайской границы. Создание здесь логистической инфраструктуры может быть эффективным пилотным проектом. Как считает профессор Балалаев, на Хасанском железнодорожном узле необходимо создать мощный логистический терминал.

- Корейские дороги объединятся, а что мы будем делать с контейнерами, которые пойдут к нам? У нас нет контейнерного терминала, который бы перегружал контейнеры из корейских вагонов в российские. Отправим их в Китай? Нужно строить логистический центр в районе станции Гвоздево, где встретятся грузопотоки по международному транспортному коридору "Приморье-2" (Хуньчунь (КНР) – Краскино – порт Зарубино), – считает он.

Дорожная карта

К числу приоритетных проектов транспортной инфраструктуры относится завершение строительства магистрали Чита – Хабаровск.

Досье Дорога Чита – Хабаровск ("Амур") протяженностью 2097 км – часть международного транспортного коридора Транссиб. Ее начинали строить в 1978 г. В 1995 г. вышло постановление правительства, призванное ускорить строительство, в 2001 г. в очередной раз была поставлена задача по скорейшему обеспечению сквозного проезда. В 2002 г. было введено 123 км, в 2003-м – 88 км, в 2004-м – 92 км, в 2005-м – 50 км, в 2006 г. дорожниками пройдено 157 км.

Сейчас дорога "одета" в асфальт лишь на отдельных участках, значительная часть полотна покрыта щебенкой. К 2010 г. дорога должна быть сдана в эксплуатацию по второй стадии – с асфальтобетонным покрытием.

Существенно должна улучшиться автодорожная инфраструктура Приморского края, столица которого готовится к саммиту АТЭС-2012. Во Владивостоке появится альтернативная трассе М-60 дорога из аэропорта, которая позволит разгрузить центр приморской столицы, будут построены два моста – через бухту Золотой Рог и через пролив Босфор Восточный.

РЖД, пересмотрев инвестпланы и сократив расходы на них, дальневосточные проекты оставило в числе приоритетных. Так, в прошлом году в Хабаровском крае началась модернизация железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, предусматривающая строительство Кузнецовского тоннеля и обходного пути между станциями Оунэ и Высокогорная. Сейчас пропускная способность БАМа – 12 млн т. После строительства Кузнецовского тоннеля к 2013 г. пропускная способность возрастет до 30 млн т, а в перспективе до 60-70 млн т. С развитием железной дороги связаны проекты Ванинско-Совгаванского транспортного узла, морского порта Ванино.

Еще один "горячий" проект будет завершен к концу года – это реконструкция участка Кузнецово – Хмыловский для обеспечения перевозок 15 млн т сырой нефти в год от Сковородино до нефтепорта Козьмино. Здесь возведена многоуровневая развязка, проложены второй путь до разъезда Хмыловский и дополнительный железнодорожный мост через реку Партизанская. На разъезде построено два накопительных пути для формирования порожних маршрутов. Работы оцениваются в более чем 5 млрд руб.

В отдельный проект (заказчик – "Транснефть") выделено строительство станции, терминала и подъездных путей. Здесь смонтированы три сливные эстакады на 72 вагона каждая, а от них труба длиной 24 км идет к нефтеотгрузочному терминалу. Продолжается реконструкция Сахалинской магистрали с расширением колеи на общесетевой стандарт. Проект стартовал в 2003 г. Как сообщил начальник островной магистрали Сергей ТИШКИН, за последние пять лет РЖД вложила в развитие Сахалинской дороги почти 13 млрд руб. инвестиционных средств, еще 5,8 млрд руб. было выделено на капремонт инфраструктуры. По его словам, инвестпрограмма на 2009 г. принята в том же объеме, что и в 2008 г. – 1,34 млрд руб. В этом году увеличено финансирование строительства Амуро-Якутской магистрали. Заказчик проекта – Федеральное агентство железнодорожного транспорта, инвесторы – правительства РФ и РС (Я). В 2008 г. на АЯМ было выделено 2,9 млрд руб., в 2009 г. – около 9 млрд руб. К настоящему времени рельсы уложены на 483 км линии Беркакит – Кердем – Якутск (общая протяженность магистрали – более 800 км).

Транзитные надежды

Через территорию РФ проходит менее 1% товарооборота между странами Европы и Азии. Для реализации транзитного потенциала страны нужно комплексно развивать крупные транспортные коридоры "Запад – Восток" (с использованием Транссиба), "Север – Юг" (побережье Балтийского моря – Персидский залив) и Северный морской путь.

– Это требует качественно нового развития транспортных узлов, терминально-логистических комплексов и таможенных переходов. На решение этих задач у России минимум времени с учетом того, что наши соседи инициируют ряд крупных проектов в обход нашей территории, – комментирует Александр Балалаев. – Кроме того, нужно срочно заняться контейнеризацией: не более 10% грузов российского экспорта и 25% импорта перевозится в контейнерах, во внутреннем сообщении – 2%, а в мире коэффициент контейнеризации грузопотока – 70%. Без этого транзит не увеличить.

Тема интеграции российской транспортной системы Дальнего Востока в транспортную систему стран СВА обсуждается давно. Подвижки есть, но все идет медленно. Своим видением проблем и рецептов их решения поделились недавно участники Тихоокеанского экономического конгресса.

– Приморье с его возможностями превратиться в один из крупнейших международных транспортных узлов российского Дальнего Востока в СВА, на сегодня оно по-прежнему остается на обочине интеграционных процессов, обслуживая в основном российские грузопотоки. За последние 9 лет доля наших портов в общероссийских перевозках снизилась с 15,2% до 9,5%. При этом доминирует экспорт (свыше 85%), сокращается импорт (до 10%), а транзита практически не видно (1%), – отметила генеральный директор ООО ТЭФ "Владивостоквнештранс" Татьяна КОНКО.

Она привела показательный пример: экспериментальные транзитные перевозки контейнеров из Муданьцзяня, выполненные в 2008 г. "Владивостоквнештрансом" в сотрудничестве с китайской транспортной компанией "Хуашэн Гооюн", показали полную неготовность российской стороны к приему нового грузопотока. Более того, у операторов сложилось мнение, что транзит никому не нужен!

Существующие тарифы, простои на таможне в Гродеково и т.п. – и грузопоток ушел на море, хотя китайская сторона могла бы хоть завтра отгружать через Гродеково 10000 ТЕU в месяц (бумага, грузовые шины, крахмал и др.). В целом оценка реального рынка стран СВА, находящегося вблизи Приморья, в контейнерном исчислении составляет 40 млн ТЕU, в то время как контейнерооборот портов Приморья немногим превышает 0,5 млн контейнеров.

Наших соседей не впечатляют пропускная способность Транссиба и работа транспортного комплекса Приморья. В то же время они понимают, что сейчас идет формирование интегрированной транспортной системы СВА и АТР, чем и объясняется осторожно-пристальный интерес к транспортной системе Приморья. Важно не опоздать и не свалиться на транспортную обочину.

Представитель Института экономических исследований стран СВА (ERINA, Япония), Хирофуми АРАИ предложил запустить как пилотные много лет обсуждаемые проекты международных транспортных коридоров "Приморье-1" (МТК "Суйфэньхэ") и "Приморье-2" (МТК "Туманган"), подчеркнув, что "на них возлагают надежды не только жители Приморья, но и Японии, Кореи, Китая".

С начала года в этом регионе открылось несколько новых международных маршрутов. С июня 2009 г. открыто паромное сообщение морской порт в бухте Троица – Ниигата. Чуть позже открылась международная паромная линия Владивосток (Россия) – Донгхэ (Республика Корея) – Сакаминато (Япония). Она может стать одним из составляющих звеньев при открытии новых линий грузоперевозок в Токио, Осаку, Сеул, в Северо-восточные районы Китая, в Европу.

Но работы здесь остается непочатый край, и, пожалуй, прежде всего в выстраивании отношений. Японский эксперт привел вопиющие примеры обслуживания транзитных грузов. Так, в 2007 г. из Муданьцзяня в Шанхай через Владивостокский рыбный порт было отправлено 12 контейнеров. Расстояние перевозки сократилось до 700 км, но груз простоял в Гродеково 7 дней, и его доставка в общей сложности заняла 23 дня... Нельзя назвать успешным и японский эксперимент в этом же году. Перевозка контейнеров по маршруту Саката (Япония) – Пусан – Восточный – Гродеково – Суйфэньхэ – Харбин длилась... 65 дней. Тем не менее интерес к маршруту есть: корпорация "Порт Пусан" совместно с Дальневосточной транспортной группой планируют построить в Суйфэньхэ контейнерный склад и отправлять грузы через рыбный порт Находки.

– Необходимо опробовать разные меры, направленные на повышение логистического уровня и ускорение введения в действие этих МТК, оценить эффективность, выявить проблемы и направить силы на их совершенствование. Нужно совместно решать общие проблемы, делиться положительным опытом и применять его на практике. А России для интеграции в экономическое пространство АТР важно осознавать ситуацию в регионе и хорошо понимать потребности частных предприятий. Политика, игнорирующая данные факторы, обречена на провал, – резюмировал Хирофуми Араи.