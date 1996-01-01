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Дальневосточные мясопереработчики должны консолидироваться

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Антикризисная тематика IV Дальневосточного международного экономического форума актуальна и для игроков регионального рынка мясопереработки. Даже высокорентабельные производства испытывают сегодня определенные трудности, не говоря уже о мелких предприятиях, находящихся на грани банкротства.

Как пережить это смутное для отрасли время с минимальными потерями, чем грозит разобщенность участников рынка самим мясопереработчикам и в чем перспектива развития отрасли? Своими мыслями по этому поводу с "ДК" поделился генеральный директор ППО "Никольск", кандидат технических наук, Сергей ИЩЕНКО.

– Сергей Анатольевич, давайте начнем с характеристики состояния отечественной мясоперерабатывающей отрасли в целом.

– Политику на российском рынке мясопродуктов определяют сегодня около двадцати крупных компаний, причем среди них нет явно преобладающего лидера-монополиста, и практически у всех наблюдается снижение производства колбасной продукции при неизменных объемах или даже незначительном подъеме выпуска мясных полуфабрикатов. Ведущее положение занимают группы "Продо" и "Черкизово" – доля их продукции на рынке примерно по 4%, 2–2,5% завоевали Останкинский МПК, "Эксима" (Микоян) и "Царицыно". Значительная часть предприятий занимает около 1% рынка: "Агрика" и "Миноторг", "Дымов" и "Российские мясопродукты", группа "Агроком" и "Парнас". Кстати, с гордостью можно отметить, что в эту двадцатку входит и приморское предприятие "Ратимир".

Многие из перечисленных компаний активно развивают собственную сырьевую базу, инвестируя средства в птицеводство, свиноводство и выращивание зерновых культур. Но, изыскивая всевозможные решения для снижения себестоимости своей продукции, они не могут повлиять на уровень наценки в рознице. Поэтому большие надежды возлагаются на готовящийся законопроект "О торговле и торговых сетях".

Наиболее сильны позиции предприятий с высокой интеграцией по вертикали, имеющих свою сырьевую базу и стабильные квоты на импорт мясосырья. Именно такие производства – при условии, что они не обременены завышенной долговой финансовой нагрузкой, – будут усиливать свои позиции в регионах.

– Какова конъюнктура рынка мясопереработки на Дальнем Востоке?

– На мой взгляд, кризис приведет к банкротству небольших мясокомбинатов, работающих сегодня на пределе рентабельности. За последний год цены на пищевые продукты выросли на 10–15%, а поднять персоналу заработную плату не удается. Но главная проблема – это долговые обязательства производителей перед банками.На этом фоне любое объединение двух-трех заводов приведет к сокращению издержек производства, что позволит снизить цены на продукцию и привлечь дополнительного покупателя, а в конечном счете – значительно укрепить экономические позиции участников альянса.

Если говорить о перераспределении рынка сбыта продукции, то пока среди мясопереработчиков региона резких шагов в эту сторону не наблюдается. Кроме того, с момента начала финансового кризиса и без того невысокая активность инвесторов пищевой индустрии вовсе сошла на нет: ни публичного размещения акций, ни сделок со стратегическими или портфельными инвесторами. Единственно возможным источником долговременного финансирования предприятий отрасли остается банковское кредитование, а публичные рынки капитала пока закрыты для предоставления дополнительного финансирования. Таким образом, каналы для инвестиционных компаний в нашем регионе пока свободны.

– В чем вы видите перспективу развития отрасли?

– Производственным компаниям необходимо разработать и внедрить новые маркетинговые стратегии и концепции ценовой политики, чтобы обеспечить лидерство по себестоимости. Кризис покупательского спроса предопределил ассортимент продукции в низком и среднем ценовом сегменте. И то предприятие, которое сможет применить на практике технологию слияния или поглощения конкурентов, получит возможность продавать больший объем продукции. При этом я намеренно не затрагиваю понятие "качество", так как в пищевой отрасли эта категория всегда должна оставаться на первом месте.

Но, к сожалению, пока между руководителями региональных мясоперерабатывающих предприятий прослеживается больше разобщенности, чем консолидации. Крайне редко проходят совместные встречи, совещания и консультации. За последнее десятилетие их буквально можно пересчитать по пальцам одной руки, а запомнились и того меньше. При этом во главе дальневосточных предприятий стоят прогрессивные руководители, компетентные специалисты и талантливые бизнесмены с собственным видением оздоровления отрасли. Хорошим примером профессионального объединения является дальневосточная ассоциация рыбаков. Мясопереработчикам надо последовать их примеру. В нашей отрасли довольно много вопросов, интересов и задач, которые сподручнее решать совместными усилиями. Во имя будущего дальневосточной мясопереработки производственники должны консолидироваться.

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