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НК "Альянс": качество во главе
ОАО "Хабаровскнефтепродукт" входит в Группу "Альянс" и отвечает за реализацию нефтепродуктов, которые изготавливает другое предприятие Группы – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод.
Удовлетворение потребителей, предоставление всех возможностей для того, чтобы жизнь на колесах стала максимально комфортной, обеспечение качественными нефтепродуктами и сервисом – это главные задачи НК "Альянс".
НК "Альянс" впервые на Дальнем Востоке использовала при производстве топлива аналогично лидирующим международным производителям, таким как Shell, кислородосодержащие и моющие компоненты с антикоррозионными свойствами компаний BASF, Afton Chemical, Rohm Haas. Это отвечает уровню производства автомобильного топлива за рубежом, которое в свою очередь ориентируется на требование новых технологий производства автомобилей.
Топливо, изготовленное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе НК "Альянс", соответствует климатическим условиям Дальнего Востока. Зимой не только дизельное топливо, но и бензины GreenEco обеспечивающие быстрый запуск двигателя, выпускаются специально для наших суровых холодов. Летом свойства бензинов направлены на экономичность и достижение максимальной мощности двигателя. Кроме того, GreenEco обладает антикоррозионными свойствами, защищающими топливную систему от коксования, содержит моющие компоненты, исключающие нагар в пусковой системе двигателя, кислородосодержащие компоненты бензинов способствуют полному сгоранию топлива в двигателе, что повышает мощность и обеспечивает долгий срок службы двигателя.
Особая задача сбытовой компании – сохранить стабильное качество нефтепродуктов, не растерять его по пути с завода до потребителя. В НК "Альянс" считают, что процесс производства, транспортировки и реализации топлива должен обеспечивать постоянный лабораторный контроль качества на всех этапах. Мобильная лаборатория "Хабаровскнефтепродукта", оснащенная современным оборудованием, контролирует все АЗС НК "Альянс" края и ЕАО. Осуществляемый оперативный экспресс-анализ топлива, а также отбор проб для испытаний в лаборатории нефтебазы позволяют гарантировать качество нефтепродуктов в сети АЗС НК "Альянс".
Обширная реконструкция на Хабаровской нефтебазе позволяет усовершенствовать условия хранения топлива. Входной контроль качества топлива гарантирует – в резервуары и автоцистерны поступает только качественный продукт. Для сохранения качества нефтепродуктов производится замена резервуаров на абсолютно новые, впервые применяемые на Дальнем Востоке двустенные резервуары "стакан в стакане", которые оборудуются современной системой плавающих понтонов, рекуперации газов дыхания, что позволяет резко сократить выбросы легких фракций в атмосферу.
Специально для транспортировки нефтепродуктов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области закуплены большегрузные бензовозы Mersedes Benz. Эти автомобили позволяют осуществлять доставку с нефтебазы, сокращая время и количество этапов перевалки, что также гарантирует сохранность топлива.
Помимо бдительного контроля за качеством реализуемой продукции НК "Альянс" уделяет большое внимание уровню сервиса на АЗС: ведется переоснащение высокоскоростными топливо-раздаточными мультипродуктовыми автоматическими колонками сети АЗС компании. Станции на транспортных магистралях специально оборудованы для заправки большегрузных автомобилей: одновременная подача в оба бака позволяет значительно экономить время в пути. Помогает преодолевать дальневосточные расстояния и 24-часовой режим работы. АЗС НК "Альянс" – это "удобные остановка", где можно выпить чашечку горячего кофе, купить товары в дорогу, для дачи, пикника, воспользоваться туалетом, банкоматом, оплатить телефон. Здесь есть островки самообслуживания с пылесосами для того, чтобы освежить салон в долгом пути, и оборудованием для бесплатной подкачки шин.
НК "Альянс" создала Центр клиентской поддержки, в который можно дозвониться бесплатно в любое время суток 7 дней в неделю. Все пожелания потребителей доводятся до руководства предприятий НК "Альянс" и учитываются в программе развития компании.
Забота о потребителе – это не только качественное топливо и скорость обслуживания. Это и приятный подарок на АЗС НК "Альянс" для водителя и его семьи, если он является приверженцем топлива, произведенного на Хабаровском НПЗ и реализуемого клиентам ОАО "Хабаровскнефтепродукт".
НК "Альянс"- это стабильное качество топлива и обслуживания. И безусловное удобство для потребителей.
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