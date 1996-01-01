Лаборатория Хабаровского НПЗ: 75 лет на страже качества

Люди в белых халатах, колбы, пробирки, стерильность как в хирургической клинике. Только пахнет здесь не лекарствами, а нефтью да бензином. Задачи же стоят перед этим коллективом в принципе те же, что и перед медиками, – забота о здоровье человека. Вот уже 75 лет самое старейшее подразделение Хабаровского нефтеперерабатывающего завода – центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) стоит на страже качества выпускаемых предприятием нефтепродуктов, а значит, экологии и безопасности пассажиров автомобильного, авиационного и водного транспорта.

Сегодня, как и 75 лет назад, когда во время строительства Хабаровского НПЗ были созданы первые курсы по подготовке лаборантов, трудно переоценить значение лаборатории. Ни для кого не секрет, что выпускаемая предприятием продукция отличается неизменно высоким качеством. Это подтверждают и рядовые потребители, и эксперты. Так, в конце 2008 года ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", входящий в состав НК "Альянс", стал лауреатом IX краевого конкурса в области качества. Столь высокой оценки во многом удалось добиться благодаря слаженной работе сотрудников ЦЗЛ, или, как ее еще называют на заводе, цеха №6. Ведь именно лаборатория осуществляет контроль качества вырабатываемой и отгружаемой продукции. И то, что делает это она на высшем уровне, подтверждают не только награды, но и специальные сертификаты, полученные в результате сложной процедуры аккредитации.

– Аккредитация проводится с 1995 года, – объясняет начальник ЦЗЛ Марина ОРЛОВА. – Сначала была аттестация, проводившаяся в основном на уровне города Хабаровска. Сейчас же каждые три года аккредитацию проводит комиссия специалистов из Москвы, из Федерального агентства по техническому регулированию.

Наличие аттестата аккредитации лаборатории является гарантией того, что потребители получат качественные нефтепродукты. Кстати, очередную аккредитацию ЦЗЛ Хабаровского нефтеперерабатывающего завода успешно прошла в конце апреля текущего года. Эта последняя аккредитация была одной из самых жестких. Ведь с начала января, практически на год раньше ожидаемого срока, вступил в действие новый Технический регламент, значительно ужесточивший требования к выпускаемой продукции. Но заводская лаборатория Хабаровского НПЗ к этому оказалась готова. Был получен аттестат аккредитации на техническую компетентность, в том числе на право проведения работ по подтверждению соответствия требованиям технического регламента на топлива.

– Аккредитация нужна нам также для подтверждения соответствия требованиям нормативных документов, – объясняет Марина Орлова. – Наша ЦЗЛ отличается, например, от лаборатории нефтебазы, у которой совсем другие задачи. Она осуществляет приемо-сдаточный контроль – нефтепродукты контролируются только по отдельным показателям качества. И оборудование, естественно, там другое. У нас же ответственность значительно выше. ЦЗЛ оснащена по последнему слову техники, мы можем проводить анализы по всем показателям, нормы на которые установлены в нормативной документации на нефтепродукты. Лаборатория оснащена оборудованием, которое необходимо для выполнения самых сложных анализов.

Сегодня большинство испытаний в лаборатории выполняется на автоматических аппаратах, благодаря чему практически на нет сведен пресловутый человеческий фактор. Впрочем, в самой ЦЗЛ признаются: и раньше, до перехода на новое оборудование, ошибок здесь практически не совершалось. А объясняют это очень просто – работают в шестом цехе только самые ответственные и любящие свое дело профессионалы, подавляющее большинство из которых женщины. И попадают сюда они не за красивые глаза. ЦЗЛ среди работников Хабаровского нефтеперерабатывающего считается элитным подразделением, из желающих работать здесь очередь выстраивается.

– Такое стремление, видимо, помимо прочего подпитывают даже чисто внешние показатели, – рассуждает Марина Орлова. – У нас уютная, спокойная атмосфера, отличная от других работников завода спецодежда. Но и требования у нас очень высокие. По каким критериям принимают на работу? Смотрим на образование – нужны химики; на то, имеется ли у претендента опыт работы в подобных структурах. Если человек хочет перейти к нам из другого цеха, обязательно учитываются рекомендации его начальника – ответственный ли работник.

При приеме на работу за новеньким обязательно закрепляют опытного специалиста. Такое наставничество позволяет быстро влиться в процесс, в короткий срок обучиться всем премудростям, что в результате положительно влияет не только на всю работу лаборатории и завода в целом, но и на работу каждого отдельного двигателя под капотом автомобиля, заправленного бензином НК "Альянс".

Сотрудники ЦЗЛ никогда не останавливаются на достигнутом. На протяжении всей своей работы здесь они постоянно обучаются – прогресс ведь не стоит на месте. Так, не имеющие высшего образования сотрудники лаборатории при поддержке завода могут его получить – было бы желание.

- Опыт такой имеется, – объясняет Марина Орлова. – Обучалось пять наших девочек в Иркутском техническом университете по специальности "Переработка природных энергоносителей", получили дипломы, сейчас уже работают на очень ответственных должностях – дежурными химиками.

И это помимо постоянного совершенствования на базе заводского учебного комбината, где работники ЦЗЛ также получают знания во благо качества выпускаемого топлива. Причем к новым знаниям тянутся не только молодые сотрудники, но и люди, верные лаборатории десятилетиями, такие, например, как Галина Васильевна ПАВЛОВСКИХ, уже больше 40 лет работающая в лаборатории дежурным химиком. "Она полна энергии, знаний, передает их молодежи. Она видела всю эволюцию аппаратуры и наравне с молодыми сотрудниками изучает новые программы и оборудование", – характеризуют ее коллеги. А изучать действительно есть что. С 2001 года, когда на Хабаровском НПЗ приступили к генеральной реконструкции, лаборатория начала для себя новый отсчет времени – времени высоких технологий. В ЦЗЛ ежегодно приходит новое дорогостоящее оборудование, изготовленное ведущими в этой отрасли мировыми производителями. Каждый год НК "Альянс" тратит многомиллионные суммы на переоснащение ЦЗЛ.

– К нам из других лабораторий и на экскурсии приходят, и на обучение. Никому не отказываем. В городе такого оборудования, как у нас, точно нет! – улыбается Марина Орлова. – Сейчас, с выходом нового регламента, добавились показатели. Например, термоокислительная стабильность топлива ТС-1. Этот показатель характеризует поведение топлива в полете, обеспечивая безопасность. Уже приобрели специальный прибор стоимостью шесть миллионов рублей. Совсем недавно купили еще одно очень серьезное оборудование – атомно-абсорбционный спектрометр. Он позволяет нам в соответствии с регламентом определять содержание металлов в бензине и осуществлять контроль качества сырья установки каталитического риформинга.

В общем, оборудование в лаборатории Хабаровского НПЗ серьезное, впрочем, и работники не расслабляются – ЦЗЛ работает в круглосуточном режиме. Ведется контроль качества дистиллятов (полуфабрикатов) нефтепродуктов с технологических установок, товарных нефтепродуктов из резервуаров и вагоноцистерн уже при отгрузке готовой продукции. И все это делается для того, чтобы топливо, производимое Хабаровским НПЗ, было неизменно высокого качества, радовало потребителя и обеспечивало его безопасность.

Досье Центральная заводская лаборатория Хабаровского НПЗ, как аккредитованная лаборатория, периодически принимает участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, координируемых ВНИИ по переработке нефти. Это внешний контроль, проверка на компетентность. Ежегодно в таких испытаниях участвуют свыше 20 лабораторий по всей стране. Участникам из НИИ высылаются специальные образцы для контроля. У каждого предложенного лабораториям образца есть специальное аттестованное значение, которое участникам изначально неизвестно и которое они должны без ошибки определить. Вот уже много лет центральная заводская лаборатория Хабаровского НПЗ выходит из этих испытаний с отличным результатом, а в 2007 году ЦЗЛ единственная из всех участвующих в этом "состязании" не допустила ни одной ошибки.

Анна Никитенко, ведущий специалист по связям

с общественностью ОАО "Хабаровский НПЗ".