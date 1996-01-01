Кризис как возможность

Человек растет как личность, утверждают психологи, лишь переживая периоды возрастного кризиса. В этот момент происходит его ускоренное развитие. Может ли финансово-экономический кризис, который все мы ощущаем на себе, сослужить такую же пользу бизнесу? Однозначного ответа нет. Но факт остается фактом: есть компании, которые в сложных условиях не просто сохраняют стабильность, но и находят скрытые ресурсы, чтобы работать с большим эффектом, не отказываясь от инвестиций в будущее.

Дальневосточная генерирующая компания – одна из них. Сегодня в компании надежно обеспечивают существующий в Дальневосточном регионе спрос на электро- и теплоэнергию и продумывают этапы газификации энергетики Приморья. Природный газ должен прийти в Приморье к концу 2011 года. К этому времени в Дальневосточной генерирующей компании намерены перевести на голубое топливо угольную Владивостокскую ТЭЦ-2 и две крупные мазутные котельные во Владивостоке (Владивостокскую ТЭЦ-1 и котельную "Северная"), оставив, для надежности, уголь и мазут в качестве резервного топлива. Газификация даст большую устойчивость энергоснабжения и улучшение экологии в столице Приморья. Какие станции ДГК в Приморском крае будут переводиться на газ дальше – после 2015 года, будет зависеть от состояния топливного баланса в регионе в тот период и от того, какая цена на природный газ будет заложена в контракт между ДГК и Газпромом. Энергетики рассматривают частичный перевод на газ Артемовской ТЭЦ и, отчасти, Приморской ГРЭС.

Взаимоприемлемая цена газа – краеугольный вопрос, который задерживает подписание "газового" контракта между двумя компаниями. По словам генерального директора ДГК Валерия ЛЕВИТА, позиции постепенно сближаются, и можно надеяться, что, если не в сентябре-октябре, то до конца года вопрос будет снят. Предложение о том, что цена газа для промышленных потребителей Дальнего Востока не должна отличаться от средней по стране, рассматривается сейчас в Газпроме и в Минэнерго. А после недавнего визита премьер-министра на Дальний Восток обсуждается и на уровне Правительства РФ. "Приемлемой" на сегодняшний день энергетики называют стоимость газа в районе $100 за тысячу кубометров. К 2012 году, когда цены на все виды топлива неизбежно вырастут, – порядка $120. "Впрочем, – говорит В.Левит, – если отвлечься от того, что главная задача ДГК – обеспечить надежное энергоснабжение дальневосточников, и говорить об энергокомпании просто как о производителе электро- и теплоэнергии, то цена вопроса становится непринципиальной. Но мы обязаны думать о том, как стоимость топлива скажется на уровне тарифов на электричество, горячую воду и отопление для конечного потребителя, и поэтому сознательно добиваемся того, чтобы контрактная цена природного газа была как можно ниже".

Вопрос о газификации энергетики Приморья уже вынесен менеджментом ДГК на совет директоров компании. Прогнозировать, каково будет решение, сложно. Сейчас, в связи с кризисом, инвестпланы многих компаний (и не только в электроэнергетике) находятся в несколько зависшем состоянии. Но достаточный опыт ДГК по переводу электростанций на газ, накопленный в Хабаровском крае, вселяет уверенность, что даже сжатые сроки больших проблем не создадут. Так, Николаевская ТЭЦ была газифицирована компанией всего за год. А это был сложнейший комплексный проект: двести двадцать пять километров газопровода по болотам, сопкам, под Амуром плюс реконструкция оборудования на ТЭЦ в городе, "куда не ходят поезда" и сложно доставить необходимые материалы.

Сегодня главная стройка на Дальнем Востоке – объекты к саммиту АТЭС-2012. Инвестпроекты Дальневосточной генерирующей компании, имеющие отношение к саммиту и направленные на увеличение мощности энергетики на юге Приморья с учетом потребностей предстоящего события, практически все реализованы еще в 2008 году. Реконструированы Владивостокская ТЭЦ-2 и Артемовская ТЭЦ, построены первые в большой энергетике Дальнего Востока мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) на Владивостокской ТЭЦ-1. В декабре текущего года должна быть завершена реконструкция Партизанской ГРЭС – последний из запланированных компанией с той же целью проектов. Благодаря этим четырем проектам в энергодефицитном регионе добавится 275 МВт. Надо сказать, что МГТЭС уже сейчас участвуют в подготовке к саммиту. Во Владивостоке идет масштабная реконструкция электрических сетей, и в этот период часть электропотребления обеспечивается с помощью мобильных электростанций.

Стоит отметить, что электропотребление на Дальнем Востоке с начала года упало заметно – кризис: промышленность сбавила обороты. В ДГК объем производства электроэнергии, по сравнению с первой половиной 2008 года, снизился практически на миллиард киловатт-часов. Ухудшились расчеты потребителей с ДГК за теплоэнергию. Но в этих условиях Дальневосточная генерирующая компания смогла заработать более двухсот миллионов прибыли. За счет чего? – в прошлом, более благополучном году, у компании по итогам шести месяцев были полумиллиардные убытки. Заместитель гендиректора компании по финансам Аркадий КОЗЯЙКИН положительный финансовый результат объясняет эффективной реализацией программы управления издержками и оптимизацией затрат компании на производственную деятельность. "В частности, – говорит он, – нами были снижены на 2,3 % затраты на топливо за счет уменьшения его удельных расходов на производство электро- и теплоэнергии. Приобретение на конкурсной основе сырья и материалов для ремонта электростанций и тепловых сетей привело к снижению издержек еще на 4,6%. На 7,3% сократили привлечение сторонних организаций для ремонта и обслуживания оборудования. Уменьшили затраты на телефонные переговоры, командировочные, провели "ревизию" персонала, занятого непрофильной деятельностью, и т.д.".

К слову, ДГК оказалась одной из немногих дальневосточных крупных промышленных компаний, где в нынешние непростые времена не было допущено массовых сокращений и социальной напряженности: заработная плата выплачивалась своевременно, социальные гарантии предоставлялись в полном объеме. Более того, как рассказывает Евгений ЮДИН, зам.генерального директора по персоналу, в кризис в компании повысилась эффективность использования рабочего времени и произошла экономия трудозатрат на производство энергии: работа в сверхурочное время сократилась вдвое, в выходные дни – на двадцать процентов.

Наиболее эффективные электростанции ДГК – Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-3 и Нерюнгринская ГРЭС. Последняя по себестоимости электроэнергии (с учетом оплаты за мощность) на равных с самой современной из построенных на Дальнем Востоке гидроэлектростанций – Бурейской ГЭС. Сегодня доля производства электроэнергии на ТЭЦ Дальневосточной генерирующей компании более чем вдвое превышает выработку на местных ГЭС. Чтобы сохранить конкурентоспособность дальневосточной теплогенерации, в энергокомпании работают над программой вывода из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей, делая ставку на инновации. По мнению заместителя генерального директора по развитию Александра РОЖКОВА, необходимо по-настоящему эффективно использовать законтрактованный компанией на двадцать лет природный газ с сахалинского месторождения. Нужно внедрять парогазовые установки, так как только газотурбинные технологии позволяют достичь наивысшей экономичности – иметь электрический КПД до 55%. К слову, дальневосточная теплоэнергетика сегодня почти на 80% угольная. На Дальнем Востоке разведаны большие запасы энергетических углей. Поэтому в ДГК говорят о задаче параллельно с топливной диверсификацией развивать угольную генерацию на основе местных углей, с установкой конденсационных блоков сверхкритического давления пара, у которых коэффициент полезного действия очень высокий для твердого топлива – до 45%.

Стратегия, выбранная генерирующим гигантом, в условиях глобального финансово-экономического кризиса оказалась верной. Задержать дыхание и сокращать издержки, ни на секунду не забывая про завтра, чтобы не остановиться в своем развитии.