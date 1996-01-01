Мост пойдет в Китай

В текущем году в Еврейской автономной области должно начаться строительство трансграничного железнодорожного перехода через реку Амур в населенном пункте Нижнеленинское, первые составы по которому должны пойти уже в 2012 году.

Мост длиной 2300 метров должен связать российскую сторону с китайским городом Тунцзян (провинция Хэйлунцзян). Между правительствами двух стран – России и Китая подписано соглашение о совместном строительстве, эксплуатации, содержании и обслуживании железнодорожного мостового перехода.

По прогнозам проектно-изыскательного института "Дальгипротранс" предполагаемый объем перевозок по новому мосту к 2015 году достигнет 20 млн тонн. И в российскую, и китайскую стороны будут транспортироваться нефтепродукты, металлургическая продукция, продукция легкой и пищевой промышленности, лес, строительные материалы и многое другое. С вводом в эксплуатацию моста будут ликвидированы сезонные простои в работе пункта пропуска, что, несомненно, положительно отразится на результативности деятельности Биробиджанской таможни.