Инвестфонд вложится в проект МА "Петропавловск"

Инвестиционный проект "Создание горно-металлургического кластера в Приамурье", предполагающий создание на территории Амурской области и Еврейской автономной области производственного комплекса черной металлургии и развитие железнодорожной сети региона, получил одобрение Инвестиционной комиссии Минрегионразвития РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Металлургического Альянса "Петропавловск". Общий объем инвестиций в создание промышленных объектов и транспортной инфраструктуры составит 86 млрд рублей. Средства Инвестиционного фонда в размере 1 056,9 млн руб. будут направлены на проектирование и строительство железной дороги от Гаринского горно-обогатительного комбината к Транссибирской магистрали, которая в будущем станет частью грузообразующей рокады Шимановская-Гарь-Февральск, заложенной в Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года.

Цель инвестиционного проекта – формирование на Дальнем Востоке, на территории Амурской области и Еврейской АО, в рамках государственно-частного партнерства промышленного комплекса черной металлургии со всей необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктурой. Производственную базу кластера составят Гаринский горно-обогатительный комбинат в Амурской области и Кимкано-Сутарский горно-металлургический комбинат в Еврейской АО.