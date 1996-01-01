Левый руль придет с "Дальзавода"

Дальневосточники, похоже, дождались определенности в затянувшемся деле создания в регионе автосборочного производства. Её, напомним, еще прошлой осенью, после принятия решения о введении заградительных пошлин на ввоз подержанных автомобилей, пообещал премьер-министр Владимир ПУТИН. Автосборочное производство будет запущено во Владивостоке. И сделает это одна из самых опытных в этих делах российских компаний – "Соллерс".

ВАЗ: Владивостокский автомобильный завод

На традиционном ежемесячном заседании приморского регионального бизнес-клуба "Диалоги", созданного по инициативе PR-агентства "Бабич и партнеры", состоялась фактически первая публичная презентация проекта по созданию автосборочного производства компанией "Соллерс". Тема заседания клуба, прошедшего во Владивостоке, была самая что ни на есть дальневосточная – ситуация на автомобильном рынке региона. Но проект "Соллерса" стал настоящим событием.

Досье Компания "Соллерс" основана в 2002 году. До 2008 года носила наименование ОАО "Северсталь-авто". Слово "Соллерс" (Sollers) в переводе с латинского означает "умный, изобретательный". Компания имеет два крупных автосборочных производства на территории Республики Татарстан — ОАО "ЗМА" и ООО "Северстальавто-ЕЛАБУГА". Около 58% акций компании принадлежит генеральному директору компании Вадиму ШВЕЦОВУ.

Проект презентовал директор департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Игорь ХРУЩЕВ. Он, в частности, сообщил, что краевые власти проделали немалую работу в поиске автопроизводителя, который решился бы открыть сборочное производство в регионе. Были проведены переговоры с такими мировыми автогигантами, как "Тойота", "Ниссан", "Мазда", "Дэу" и др. Однако уже изначально было понятно, что такой малонаселенный и сложный во многих отношениях регион вряд ли привлечет внимание иностранцев, тем более в период экономического кризиса, когда весь мировой авторынок буквально лихорадило. Не без участия российского правительства, давшего серьезные финансовые и прочие гарантии, такой смельчак нашелся в России – им оказалась компания "Соллерс", уже набившая руку на автосборке. А на совещании в совете директоров Внешэкономбанка в конце июля премьер Владимир Путин анонсировал проект по созданию автосборочного предприятия во Владивостоке. ВЭБу было предложено профинансировать это проект в рамках антикризисной программы банка. На завод в Приморье будет выделено более 1,8 млрд руб.

Следующим этапом стал выбор площадки для развертывания производства. Игорь Хрущев сообщил, что краевые власти предложили аж 18 вариантов, причем упор делался на приморскую глубинку. Однако соллерцев такая перспектива не вдохновила. Причина проста. Дело в том, что первоначально на приморский завод будут приглашены работники компании из других регионов страны. А тем, в свою очередь, даже в командировке хочется жить и работать в городе, а не на каком-то депрессивном отшибе.

Короче, в итоге выбрали площадку во Владивостоке в районе "Дальзавода". Выступающий откровенно признался, что такой выбор не понравился администрации и лично губернатору, заинтересованному в развитии глубинки, но сделать ничего нельзя – таков выбор "Соллерса".

Как видно на фотографии, выбранное место далеко не самое идеальное для размещения подобных производств. Территория будущего завода зажата между морем и пл. Луговой, что ставит под большой вопрос дальнейшее его развитие (если дело хорошо пойдет). Не все просто и с проблемами экологии.

Досье Что будет представлять собой будущее производство? Тут все зависит от того, какой этап брать. Так, "Соллерс" рассматривает 3 этапа организации производства. Первый этап – так называемый SKD-1, проект осуществляется для обеспечения автомобильной техникой региона. Второй этап – SKD-2, проект осуществляется для обеспечения всего рынка РФ. И третий этап: CKD – освоение сварочного и окрасочного производства. Соответственно, и схема работы будет на каждом этапе разная, и мощности будут задействованы разные. Но уже сегодня понятно, что на берегу бухты Золотой Рог появятся несколько современных корпусов площадью в десятки тысяч квадратных метров, из которых будут по плану выезжать 30000 авто в год.

От самосвала до кроссовера

Какие модели автомобилей будут выходить из бывших цехов "Дальзавода"? Прежде всего это целая линейка коммерческих авто марки Isuzu. Это мало-, средне- и крупнотоннажные грузовики, самосвалы, седельные тягачи, автобетоносмесители, техника для ЖКХ, фургоны для малого бизнеса. Вроде как, Isuzu специально для нашего региона переделала некоторые модели авто. Проблему с микроавтобусами будет решать Fiat Dukato, который производится на заводе "Соллерс" в Татарии. Сюда их пока будут только завозить в готовом виде. Линейка "микриков" также обширна: и маршрутные такси, и междугородние автобусы, коммерческие авто, скорая помощь, и даже спецтехника для милиции.

Для "простого народа" здесь будут собираться следующие модели: полноразмерные внедорожники премиум-класса Ssang Yang Raxton (отпускной ценник – от 1 млн руб.), среднеразмерные универсальные внедорожники Ssang Yang Kuron (эти подешевле – от 750 тыс. руб.). А с середины 2010 года здесь обещают запустить сборку кроссовера Ssang Yang С200. Это будет абсолютно новая машина – ее мировая премьера еще даже не состоялась. Единственное, чего, пожалуй, не хватает в этой линейке, так это относительно доступного по цене седана.

Все модели "Соллерса" попадают под правительственную программу стимулирования отечественных автопроизводителей. То есть их можно будет покупать в рассрочку под минимальную процентную ставку.

Соллерцы также обязались со временем разместить часть производства запчастей для своего завода на предприятиях Приморья, но первое время все узлы будут завозиться извне.

Самый серьезный вопрос, естественно, кадровый. Сегодня в крае просто нет специалистов необходимого уровня. Как говорилось выше, инженерно-технических работников на первое время "Соллерс" завезет со своих производств из других регионов страны, а вот рабочий класс придется готовить на месте. Деньги на подготовку дает российское правительство. По всей видимости, на первом этапе основной костяк производства составят бывшие работники "Дальзавода". Когда завод заработает на полную катушку, здесь будут трудиться 2000 человек. Кадровый вопрос вызвал живой интерес у членов бизнес-клуба. В частности, директора департамента промышленности и транспорта администрации края просили всерьез задуматься о том, чтобы задействовать в этом наши вузы и другие учебные заведения.

Игорь Хрущев также сообщил, что основными покупателями продукции приморского "Соллерса" в начале станут государственные и муниципальные структуры, которым для обновления автопарка будут выделены деньги.

Также чиновник напомнил, что "Соллерс" будет не первым автосборочным предприятием в крае. Первым стал технохолдинг Sumotori. Игорь Хрущев сообщил, что губернатор подписал письмо в правительство с просьбой распространить действие преференций для отечественных автопроизводителей и на наше приморское предприятие.

Автодилеры ищут работу

Любопытным было на "Диалогах" также выступление генерального директора ООО "Владивостокский автомобильный терминал" Сергея СУЛЯНЗИГИ. Он рассказал о сегодняшней непростой ситуации на предприятии, сложившейся после введения повышенных автопошлин. Число ввозимых автомобилей упало в 15-20 раз. Компания пытается каким-то образом компенсировать "недостачу". В частности, ведутся переговоры с японскими автопроизводителями на предмет перевозки в европейскую часть континента через Владивосток новых автомобилей. Дело идет со скрипом: количество машин в первых партиях редко превышает нескольких десятков.

Однако Сергей Сулянзига не стал винить в проблемах только лишь повышение пошлин. "Падение рынка все равно бы произошло. Виной всему кризис, – заявил он. – На мой взгляд, 70% падения нашего авторынка приходится как раз на кризис и только 30% на последствия введения новых пошлин".

Представители автодилерских компаний, участвующие в заседании бизнес-клуба, достаточно скептически оценили проект "Соллерса". Несмотря на обещания правительства нивелировать последствия обвального падения рынка на Дальнем Востоке, никаких шагов предпринято практически не было.

Тот же "Соллерс" сможет трудоустроить на первом этапе лишь пару сотен владивостокцев, да и то все сомневаются, что там будут зарплаты хотя бы на среднегородском уровне. "Барыги" из автобизнеса давали стране $8-9 млрд таможенных поступлений в год и работу десяткам тысяч человек. А что дают так называемые отечественные производители? Им еще из бюджета доплачивать приходится", – обиженно констатировали автодилеры.

Тем не менее все сошлись во мнении, что рано или поздно закрывать лавочку бэушных авто все же пришлось. Только делать это нужно было постепенно и с учетом региональных особенностей.

Прощание с правым рулем...

В то, что правительство в сентябре отыграет назад и после девятимесячного "прессования" вернет пошлины на докризисный уровень, никто конечно, не верит. Этого не произойдет даже с учетом того, что гигантские средства, вброшенные в поддержку "традиционных" российских автопроизводителей, фактически ушли в песок. Федеральные власти, убеждены автодилеры, будут в любом случае делать хорошую мину при плохой игре.

Ну а Дальнему Востоку придется смириться с потерей своего статуса "праворульного царства" и присматриваться к моделям, которые начнут выезжать из ворот "Дальзавода", по заверению премьер-министра, уже в декабре.