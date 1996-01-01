Золото Чукотки блестит по-новому

По итогам 2008 года Чукотка заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе и стала второй в России по объемам добычи золота, пропустив вперед только признанного лидера отрасли – Красноярский край. В общей сложности в регионе было добыто 21,8 тонны драгоценного металла, что в пять раз превысило соответствующий показатель 2007 года. "Урожайным" на золото ожидается и нынешний сезон, в котором округ предполагает перешагнуть "гроссмейстерский" 30-тонный рубеж.

Наращивание золотодобычи на Чукотке – одна из основных задач в рамках исполнения Стратегии развития региона до 2020 года, разработанной и принятой правительством Чукотского АО. Если быть более точным, Стратегия делает ставку на обеспечение инновационного пути развития округа за счет интенсивного освоения его богатейшей минерально-сырьевой базы, которая включает в себя не только золото и серебро, но также олово, медь, вольфрам, молибден, нефть, газ, уголь, термо-минеральные воды, радиоактивное сырье и ряд других полезных ископаемых. Однако за Чукоткой не случайно закрепилась репутация золотоносной провинции: по состоянию на 1 января 2009 года на ее территории государственным балансом учтены 394 месторождения золота с суммарными запасами около 588 тонн. При этом подавляющая часть "золотого запаса" округа сконцентрирована на семи крупных месторождениях рудного (коренного) золота, призванных стать на ближайшие десять-пятнадцать лет "локомотивом" золотодобывающей отрасли региона. Вклад в общую копилку более многочисленных россыпей, которые отрабатывались на Чукотке на протяжении многих десятилетий, не превышает 135 тонн.

Сохранить темпы роста

Активное освоение перспективных золоторудных объектов на Чукотке началось в середине 90-х годов с отработки крупных месторождений "Валунистое" и "Каральвеем". Однако настоящий прорыв по рудному золоту пришелся на 2008 год, когда ЗАО "Чукотская горно-геологическая компания" (75% акций владеет один из лидеров мировой золотодобычи – канадская компания Kinross Gold) начало добычу на месторождении "Купол", расположенном на территории Центральной Чукотки. С мая по декабрь здесь было произведено 16,8 тонны золота и 173 тонны серебра, а за 7 месяцев текущего года добыто более 15,4 тонны золота и 159 тонн серебра.

– На момент прихода Чукотской горно-геологической компании (ЗАО "ЧГГК") на "Купол" месторождение не было подготовлено к промышленному освоению, – рассказывает заместитель генерального директора ЗАО "ЧГГК" Николай ГРИГОРЬЕВ. – Здесь, на открытом в 1996 году чукотскими геологами рудопроявлении, за шесть лет был проведен незначительный объем геологоразведочных работ, по результатам которых оно оценивалось как небольшое месторождение с запасами золота в 25 тонн. С приходом ЗАО "ЧГГК" выявление геологических перспектив участка было выведено на совершенно иной уровень. За три полевых сезона 2003-2005 годов в экстремальных климатических условиях и при удаленности объекта от баз материально-технического снабжения нам удалось выполнить очень большой объем геологоразведочных работ, что позволило оценить объект как крупное месторождение с запасами золота 154,8 тонны и серебра 1875 тонн при содержаниях золота 18-25 грамм на тонну и серебра 220-260 грамм на тонну.

Сегодня, несмотря на сложные климатические условия и отсутствие развитой инфраструктуры, на Чукотке просматриваются неплохие перспективы промышленного освоения и других золоторудных объектов. Прежде всего, это касается "Майского", которое с запасами в 232 тонны входит в пятерку наиболее крупных российских месторождений коренного золота. Отличительная особенность этого открытого советскими геологами еще в 1972 году объекта – наличие упорной руды, из-за чего "Майское" и поныне пользуется репутацией "крепкого орешка". Однако в последние годы начали предприниматься серьезные попытки по освоению проблемного месторождения.

Еще один шаг был сделан в этом направлении в конце апреля 2009 года, когда о приобретении доли в уставном капитале "Золоторудная компания "Майское" объявил "Полиметалл", который является крупнейшим в России производителем серебра и занимает четвертое место по добыче золота среди отечественных компаний. Как сообщает дирекция по связям с общественностью ОАО "Полиметалл", компания намерена радикально поменять подходы к освоению месторождения. В частности, на "Майском" планируется производить золотосодержащий концентрат с последующей сезонной транспортировкой на Амурский горно-металлургический комбинат в Хабаровском крае для переработки методом автоклавирования, разработанным специалистами "Полиметалла" для получения золота из сложных упорных руд. Такая схема, по мнению руководства компании, более эффективна, нежели переработка концентрата непосредственно на месте, за счет экономии на стоимости электроэнергии, труда и материалов. Освоение "Майского" предполагается в относительно с

жатые сроки. Уже в следующем году "Полиметалл" намерен начать активные строительные и горные работы и к 2012 году получить первое золото.

Достаточно интенсивно готовят недропользователи к промышленной отработке и другие перспективные золоторудные объекты. Силами ЗАО "Северное золото" ведется геологоразведка на месторождении "Двойное" (Западная Чукотка), где по итогам 2008 года получен прирост запасов по золоту в 24,5 тонны. Больших успехов достигли геологи ГДК "Сибирь" в пределах Стадухинского рудно-россыпного узла (Западная Чукотка), где выделен ряд рудных объектов, в том числе участок "Кекура", на котором в 2008 году был выполнен значительный объем горно-буровых работ, а предварительно оцененные запасы золота достигли 30 тонн. Наконец, продолжаются геологоразведка на флангах месторождения "Валунистое" и оценочные работы на глубоких горизонтах рудника "Каральвеем".

Эра россыпей осталась в прошлом

Кроме освоения рудных объектов, в округе традиционно ведется добыча россыпного золота. В советский период россыпи Чукотки в лучшие годы давали до 30 и более тонн драгоценного металла. Сейчас ситуация куда менее радужная. С 2002 года и по сей день наблюдается постепенное снижение добычи россыпного золота на 200-500 кг, которая составляет сегодня около 2 тонн. В принципе, эта тенденция характерна не только для Чукотки, но и для России в целом. Только за 2008 год в стране прекратили свое существование более 40 работающих на россыпях старательских артелей.

Основной причиной медленного, но верного падения россыпной золотодобычи является истощение минерально-сырьевой базы. Наиболее перспективные месторождения в регионе уже давно исчерпаны, а проведение дорогостоящих геологоразведочных работ мелким и средним недропользователям, которые обычно отрабатывают такие объекты, просто не под силу.

– Сегодня на Чукотке практически нет предприятий, разрабатывающих месторождения россыпного золота, обеспеченность запасами которых превышает хотя бы три-пять лет, – утверждает главный геолог ООО "Артель старателей "Шахтер" Владимир ШУСТОВ. – Конечно, в настоящее время госрезервом учтены значительные запасы россыпного золота, но почти все они находятся на нескольких объектах: река Чаанай, ручей Скрытый, реки Нельпунейвеем, Ленотап и некоторые другие. Запасы каждого из месторождений составляют по несколько тонн. Однако все они залегают в сложных горно-геологических условиях и требуют слишком больших затрат на свою отработку. По мнению начальника Территориального управления по недропользованию Чукотского АО Анатолия ОГОРОДНИКОВА, не за горами время, когда в округе останется около десяти действующих предприятий-россыпников с относительно небольшой годовой добычей золота.

Сегодня все свидетельствует о том, что на смену россыпному золоту на Чукотке пришло коренное. Исторический с этой точки зрения момент пришелся на 2007 год, когда добыча драгоценного металла на рудных объектах региона впервые превысила объемы, полученные с россыпей. О начале нового этапа в истории золототодобывающей отрасли региона говорят и среднесрочные прогнозы добычи золота на Чукотке: в период между 2010 и 2020 годами на Чукотке планируется в среднем добывать по 26,5 тонны коренного золота ежегодно, в то время как россыпи будут вносить в золотую "копилку" региона не более полутора тонн солнечного металла.