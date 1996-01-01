Рыба уходит без задержек

На Дальневосточной железной дороге подача подвижного состава под погрузку рыбы производится в строгом соответствии с заявками клиентов. Об этом сообщает служба по связям с общественностью ДВЖД.

Для вывоза рыбы в настоящее время на Дальневосточной железной дороге имеется 185 рефсекций разных собственников. Помимо этого имеется 294 порожних термоса. Кроме того, готовы к расконсервации по станции Уссурийск 13 секций, 7 секций по станции Вяземская, 32 - по станции Новый Ургал. В подходе имеется 10 секций на станцию Уссурийск. Также в подходе на Забайкальскую железную дорогу находятся 19 термосов.