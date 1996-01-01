Говорим рыба, подразумеваем Дальний Восток

Такого внушительного состава участников рыбная площадка во Владивостоке еще не видела. Более 22 стран прислали своих представителей для того, чтобы узнать по какому сценарию будет развиваться рыбная отрасль России.

Официально открытие конгресса началось с работы специализированной выставки "Перспективы развития рыбной отрасли - 2009". В этом году свои товары и услуги в приморской столице представили полсотни российских и зарубежных компаний.

Выступавший начальник управления организации рыболовства ФАР Василий СОКОЛОВ назвал выставку "Перспективы развития рыбной отрасли" знаменательным событием и доброй традицией, которая продолжается, невзирая на кризис, а затем перешел к более глобальным темам. По его словам, страна сейчас переживает непростое время, по прогнозам, ВВП упадет на 8,5%, но при этом в рыболовстве наблюдается рост. "Мы можем констатировать, что на 14% выросли уловы по сравнению с предыдущим годом, на 4% увеличилось производство продукции. И видим, что наша отрасль не просто выживает, она развивается, растет. И эта замечательная выставка - хорошее тому подтверждение", - резюмировал представитель Росрыболовства.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ также подчеркнул традиционность и прикладной характер нынешней выставки и помог своим коллегам перерезать красную ленточку.

Однако деловая часть форума началась на следующий день. Открывая пленарное заседание, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН подчеркнул, что сегодня рыбная отрасль остается одной из самых динамичных по темпам развития в период экономического кризиса. По его словам, объединение усилий - основа устойчивого рыболовства. Прежде всего, речь идет о том, что российская рыбная отрасль интегрируется в мировые рынки рыбопродукции. Экспортная составляющая рыбодобывающих компаний дает возможность рыбному бизнесу развиваться, но при этом не стоит забывать о том, что развитие береговой переработки, повышение добавочной стоимости будет способствовать тому, что российские компании начнут укреплять свои позиции на международных рынках.

"Но есть еще одна проблема, - подчеркнул губернатор Приморского края. - Обновление флота выходит на первый план перед рыбодобывающими компаниями. Стоимость судов - 40-50 млн евро. Самостоятельно построить суда за счет собственных оборотных средств компании не в силах. Слишком велика финансовая нагрузка на предприятия. Если государство не поможет рыбакам в решении этой задачи, то ловить рыбу в 2015 г. будет уже некому. Необходимо, чтобы государство взяло на себя финансирование подобных проектов, а потом на условиях лизинга передало суда рыбодобывающим компаниям.

Также актуальна на сегодня проблема качества продукции, которая попадает на столы россиян. Продажа филе минтая с глазурью более 59% - это реальность. Нужно запретить реализацию подобных продуктов на российском рынке, решение этого вопроса я возьму под личный контроль", - подчеркнул Сергей Дарькин.

О перспективах развития инфрастуктуры говорил в своем выступлении глава федерального Агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ. Он впервые лично присутствовал на конгрессе, поэтому дал свою оценку его работе. "Я привез приветственное слово участникам конгресса от первого вице-премьера Виктора ЗУБКОВА. Это говорит о том, что правительство РФ понимает важность и целесообразность проведения данного мероприятия".

"Рыбная отрасль России показывает хорошую динамику. С начала года рыбаками было выловлено 2,3 млн тонн. Это на 256 тыс. тонн больше показателей прошлого года. Из них 1,6 млн тонн добыли рыбаки Дальнего Востока. Прошедшие путины показали потенциал рыбной отрасли России. Если говорить о минтае, то за сезон было добыто 930 тыс. тонн, а лососевая путина показала абсолютный рекорд 494 тыс. тонн".

Однако рекордные выловы не снижают конечные цены на рыбу на внутреннем рынке. Поэтому глава федерального агентства подчеркнул, что государство будет развивать инфрастуктуру рыбохозяйственного комплекса страны. Уже сегодня федеральное агентство берет на себя многие непрофильные функции. Например, создание единой логистической компании или проведение рыбных интервенций.

"Дешевая рыба - это конкурентоспособный товар на внутреннем рынке страны. Покупатель, придя в магазин, выберет не семгу по 500 руб. за кг, а горбушу по 70. Поэтому наша задача - положить ее на прилавок. Чтобы это сделать, необходимо создать инфрастуктуру, например, построить холодильные мощности. Сегодня по всей России количество промышленных холодильных мощностей позволяет единовременно положить в них 250 тыс. тонн. Это мало, для сравнения, в Пусане холодильные мощности рассчитаны на объем более миллиона тонн".

Определенные макроэкономические тенденции в своем выступлении обозначил президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. Он подчеркнул, что низкая капитализация отрасли по факту обусловлена государственным субсидированием. В то же время бизнес поддерживает инициативы государства, касающиеся внедрения рыночного оборота долей. "В данный момент рыночный оборот долей введен в 121 странах мира. Поэтому мы поддерживаем эту инициативу и помогаем ФАР в юридических и технических сложностях при подготовке данного законопроекта", - отметил он.