Объявленная война с "зеленым змием" переходит в практическую стадию

В объявленной президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ войне с алкоголизмом государство сделает ставку на дешевую водку - это следует из планов "Росспиртпрома", управляющего госпакетами более чем в 70 алкогольных заводах и сотней брендов. Компания обещает стать лидером по объемам производства к 2012 г.

"Росспиртпром" выпустит на рынок водку в трех ценовых сегментах. Самой дешевой будет "народная" под маркой "Дымка" по 110 руб. за 0,5 л. В сегменте "эконом" будет представлена "Белая двойная" по 120 руб. В среднеценовом сегменте, указано в презентации, появится водка по 130 руб., название для которой еще не выбрано. Водку дороже 200 руб. "Росспиртпром" выпускать в ближайшие два года не будет, сообщают "Ведомости".

Кроме того, РИА "Новости" сообщают, что президент России Дмитрий Медведев поручил правительству страны до 1 декабря текущего года ограничить объем упаковок слабоалкогольных напитков до 330 мл.

Также российский президент поручил правительству до 1 марта 2010 года рассмотреть и оценить последствия введения государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции. Кабинет министров должен учесть при вынесении своей оценки международный опыт и определить возможные условия и сроки реализации для возможного введения госмонополии.

Все эти меры входят в перечень поручений правительству, подготовленный по итогам совещания, проведенного 12 августа в Сочи. Оно было посвящено мерам по снижению потребления алкоголя в стране. В начале января 2009 года Медведев подписал указ о создании службы по регулированию алкогольного рынка. Новая структура займется контролем за оборотом спиртного и будет подчинена напрямую правительству.

А "Лента.Ru" сообщает, что Госдума рассмотрит поправки к законодательству, запрещающие продажу пива в киосках и ларьках. Автором законопроекта является депутат от партии "Справедливая Россия" Антон БЕЛЯКОВ. Между тем, пивовары уверены, что это разорит 50% малого бизнеса в сфере розничной торговли. Беляков считает, что пивной алкоголизм представляет значительную опасность для государства, так как этому заболеванию подвержены несовершеннолетние граждане.

По информации депутата, средний возраст, в котором россияне начинают употреблять пиво, составляет 10 лет. Автор законопроекта привел данные опросов, согласно которым 90% подростков в возрасте от 13 лет покупают пиво именно в палатках. Антон Беляков предложил запретить продажу пива в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, а также с рук и лотков.

Между тем, запрет на продажу пива в ларьках вынудит 50% малого бизнеса в розничной торговле "вылететь в трубу", но не отразится на производителях.

Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции "Русская служба новостей" председатель исполнительного совета Союза пивоваров России Вячеслав МАМОНТОВ. "Это серьезно ударит по малому бизнесу", - сказал Мамонтов. "Сегодня только порядка 20-25% розничной торговли - это сетевые магазины, все остальное - 70% - это как раз ларьки и киоски, против которых выступает депутат Беляков", - отметил он. "Но я хочу сказать, что, по данным экспертов, порядка 40% доходности этих розничных точек составляет продажа напитков, в том числе и пива", - сообщил Мамонтов.