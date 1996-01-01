Систему ЕГАИС переориентируют на розницу

Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), внедренную в 2006 г. для контроля за алкогольным рынком, предлагается переориентировать на продажи спиртосодержащей продукции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на "проект доклада премьер-министра Владимира ПУТИНА президенту Дмитрию МЕДВЕДЕВУ".

"Государство готово не только вернуться к существовавшим вплоть до 2008 г. принципам работы ЕГАИС, когда она распространялась на оптовое звено, но и включить в нее розничную продажу алкоголя", - пишет издание. В документе предлагается, в частности, "переориентировать систему на контроль и учет оптовых и розничных продаж", а также "реализовать функции мобильного контроля для подтверждения легальности алкогольной продукции в розничной торговле и общественном транспорте". Между тем в мае на встрече с представителями предпринимательского сообщества глава государства Дмитрий Медведев заявил, что система ЕГАИС "почти не работает" и "почти ничего не дает".