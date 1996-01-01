Слагаемые качества

Стоимость топлива - животрепещущий вопрос для любого автомобилиста страны. Для автомобильного Приморья вопросы ценообразования и качества заправочных материалов актуальны вдвойне. Нефтепродавцов у нас не ругает только ленивый.

Хотя, справедливости ради, заметим, что ценники на АЗС меняются куда реже, чем стоимость компонентов продуктовой корзины или предметов хозяйственно-бытового значения. Достаточно проанализировать сводки Приморскстата с начала 2009 года. Так, плодоовощная продукция за этот период в среднем подорожала на 21,1% (морковь - на 34,6%), мороженая рыба лососевых пород - на 35-45,7%, сдоба и бараночные изделия - на 5,8-9,5%. Стабильно росли цены на отдельные виды парфюмерно-косметических товаров, трикотаж и галантерею (до 27,2%), стройматериалы (на 11,5-14,3%) и отечественные сигареты (на 15,5-34,7%).

На этом фоне цены на бензин и дизельное топливо радовали больше. В первом полугодии они и вовсе демонстрировали медленное, но стабильное снижение, которое, впрочем, затем сменилось ростом. Тем не менее, если 19 января 2009 года средняя цена бензина по приморской столице составляла: АИ-92 - 24,33 руб., АИ-95 - 25,66 руб., то 31 августа АИ-92 в среднем стоил 25,62 руб., АИ-95 - 26,92 руб. А дизельное топливо за это время и вовсе опустилось с отметки 24,82 руб. до 21,34 руб. за литр.

При этом не стоит забывать о том, что стоимость топлива и его качество - понятия взаимосвязанные. И высококачественный продукт по определению не может быть дешевым. Кстати, так считают не только игроки топливного рынка, но и представители контролирующих структур. Например, начальник отдела антимонопольного контроля УФАС по Приморскому краю Дмитрий АБРОСИМОВ на пресс-конференции 14 августа назвал повышение цен на топливо вполне объективным. Среди причин - и увеличение закупочных цен на нефтепродукты (на фоне повышения оптовых цен на 25% розничные выросли всего на 5-6%), и растущая стоимость доставки (как известно, на территории Приморья нет нефтеперерабатывающих заводов). При этом, пояснил он, приморские АЗС работают с небольшой рентабельностью - 3-9%. Кстати, по заверению контролирующих органов, случаи продажи топлива по ценам ниже официальных оптовых будут тщательно расследоваться, поскольку это возможно лишь в двух случаях: если оно попало к заправщикам незаконным путем (иначе говоря, краденое) либо некачественное - т. е. разбавленное.

В настоящее время на топливном рынке Приморья работают 75 предприятий-продавцов, самыми крупными из которых являются ОАО "Приморнефтепродукт" (бренд НК "Альянс") и ООО "РН-Востокнефтепродукт" (торговая марка - "Роснефть"). В частности, "альянсовское" топливо никогда не было дешевым - как и "Приморнефтепродукт" никогда не был замечен в демпинге, при том, что неоднократно побеждал в аукционах на поставку топлива для государственных структур. Дело в том, что предприятие изначально сделало ставку на качество заправочных материалов, отслеживая его на всех производственных этапах.

Из чего же складывается качественный топливный продукт? Рассмотрим его характеристики на примере "альянсовской" продукции. Она производится на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе и контролируется специалистами центральной заводской лаборатории, аккредитованной Федеральным агентством по техническому регулированию. Проверка дистиллятов с технологических установок, товарных нефтепродуктов из резервуаров и вагоноцистерн с готовой продукцией ведется круглосуточно. Резервуары для хранения и перевозки нефтепродуктов - как на заводе, так и на нефтебазах НК "Альянс" - ежемесячно проходят очистку, вплоть до ошкуривания. Естественно, все это требует дополнительных расходов и "ложится" на стоимость топлива, но ведь конечный потребитель от этого только выигрывает. Кроме того, предприятие регулярно проводит модернизацию своих АЗС, а для того, чтобы персонал компании лучше справлялся со своими обязанностями, даже учрежден специальный конкурс - "Лучший по профессии". Кстати, год назад корреспондент "ЗР" был изрядно удивлен, увидев группу школьников на одной из АЗС НК "Альянс": оказалось, они исследовали свойства взятых с бензоколонок образцов топлива, выполняя лабораторную работу. В этом им помогала мобильная лаборатория "Приморнефтепродукта", которая является частым гостем на своих автозаправочных станциях, посещая их без предупреждения. Оборудованная на базе микроавтобуса, она занимается ежедневным мониторингом качества топлива, используя экспресс-методы диагностики. Ежедневно проверяется не менее трех АЗС, и за последнее время не было ни одного случая регистрации нарушений в виде несоответствия заявленному октановому числу, наличия посторонних примесей и т.д. Примечательно, что передвижная лаборатория - инструмент дополнительного контроля и всего лишь часть солидной лабораторной базы "Приморнефтепродукта", аккредитованной на техническую компетентность, как и другие лаборатории НК "Альянс".

К сожалению, надеяться на значительное снижение цен на топливо сегодня не приходится. Эксперты объясняют это продолжающимся ростом отпускных цен на нефтепродукты, повышением стоимости услуг нефтеперегонных заводов, увеличением логистических тарифов... Что остается потребителю? Делать ставку на качество приобретаемого топлива, выбирая те АЗС, что торгуют проверенным продуктом. Погоня за дешевизной в складывающейся ситуации добавит лишь неприятных хлопот да непредвиденных расходов на автомобильный ремонт. Поэтому главным и самым объективным индикатором качества топлива является "самочувствие" автомобиля.