Рекламщикам велят подвинуться

С 1 сентября вступили в силу изменения в ГОСТе "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений". Теперь рекламодатели не смогут размещать рекламные транспаранты-растяжки над проезжей частью и ставить рекламные конструкции на разделительных полосах дорог в пределах границ транспортных развязок и наземных пешеходных переходов. Что это означает для рекламщиков Владивостока?

Судя по слухам из городской администрации, ничего хорошего. Глава городской администрации Игорь Пушкарев намерен воспользоваться случаем и навести порядок и с растяжками, и с рекламными щитами. С первыми понятно, новых, согласно поправкам в ГОСТ, не появится, а уже существующие отработают свое до окончания оговоренных в договорах сроков. Забавнее обещают поступить с билбордами на разделительных полосах, их велят... перенести. Львиная доля новых рекламных площадей должна появиться на строящейся объездной дороге к мостам на Чуркин и Русский.

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