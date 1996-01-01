Газоперерабатывающий завод построят на землях приморской элиты

Любопытные слухи доходят из Хасанского района Приморья. Тамошняя озабоченная экологическая общественность пытается выяснить, насколько верны слухи о том, что вопрос о строительстве (помимо газовой трубы на Корею) в районе газоперерабатывающего завода якобы уже окончательно решен и обжалованию не подлежит. Вроде как будущий гигант приморской газопереработки обещает поднять свои трубы на берегах Перевозной, там, где ранее хотели построить морской нефтетерминал.

Злые языки поговаривают, что это место всячески лоббировали приморские власти. И причина такого рвения в том, что в свое время, учуяв запах нефти и больших денег, яркие представители приморской политико-деловой элиты набрали здесь земельных участков, которые у них, по идее, должны были втридорога выкупить строители (читай бюджет) нефтетерминала.

Однако строительство оного перенесли под Находку и большие капиталы оказались зарыты в землю. Ясно, что мириться с этим никто не захотел, поэтому якобы путем разных манипуляций и многоходовых комбинаций в столицу отправили предложение о строительстве газоперерабатывающего завода как раз на Перевозной.

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