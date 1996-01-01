Приморский НПЗ могут перенести

Любопытная ситуация складывается вокруг строящегося близ Находки нефтеперерабатывающего завода вкупе с терминалом по загрузке танкеров. Как заверили редакцию компетентные источники, в правительственных кругах разразился скандал, поводом для которого стало письмо нескольких заслуженных экологов Президенту РФ.

По мнению экологов, проектировщики этих объектов откровенно подтасовали факты, что в итоге вылилось в весьма щекотливую ситуацию. В частности, оказалось, что и терминал, и объекты завода находятся так близко к территориям заказника "Залив Востока", что даже, по самым скромным данным, эта природоохранная зона будет получать по нескольку тонн различных выбросов в день.

Кроме того, в зону распространения газовых фракций от работающих мощностей попадают жилые районы, расположенные вблизи завода населенных пунктов. Стенания наших экологов в Москве поддержал небезызвестный и весьма авторитетный в мире академик ЯБЛОКОВ, который вроде как достучался до самого верха. По слухам, скоро на строящемся объекте грозил появиться сам премьер ПУТИН, и вопрос экологии обещает быть не самым последним, которого он коснется. Хотя в такие резкие решения, как перенос столь важного объекта, тем более в разгар кризиса, верится с трудом. Но экологи не унывают.

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