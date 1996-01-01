Судьбу приморского краба решат исследования

В ТИНРО-Центре состоялось заседание биологической секции ученого совета. На повестке дня стоял вопрос о корректировке ОДУ краба-стригуна опилио в южном секторе подзоны Приморье (от мыса Поворотного до мыса Золотого) на 2010 г. "В связи с возможным открытием промышленного лова этого объекта в северном Приморье ТИНРО увеличил величину ОДУ-2010 на 161 тонну, - проинформировал аудиторию заведующий лабораторией промысловых ракообразных дальневосточных морей ТИНРО-Центра Валерий КОБЛИКОВ. - Таким образом, общий разрешенный объем изъятия в 2010 г. там составит 322 тонны. Из этого количества в режиме промышленного лова возможно изъятие 300 тонн, 22 тонны будут выловлены в ходе проведения научно-исследовательских работ". Специалисты ТИНРО-Центра предлагают на первом этапе возобновить ограниченный промышленный лов этого объекта в водах северного Приморья. Исследования данного объекта в 2010 г. позволят ученым дать ответ на актуальный вопрос - возможно ли в ближайшем будущем возобновление лова краба-стригуна опилио в заливе Петра Великого, сообщает РИА Fishnews.Ru.