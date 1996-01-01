Объемы добычи минтая в подзоне Приморье будут увеличены почти в 3 раза

Прежние прогнозы, определяющие вылов минтая для подзоны Приморье, нуждаюся в корректировке в сторону увеличения. Об этом говорилось на общественных слушаниях по материалам, обосновывающим объемы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов на 2010 год, которые прошли в ТИНРО-Центре. Инициатором слушаний выступила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ТИНРО-Центра. Вниманию аудитории было представлено биологическое обоснование по корректировке прогноза ОДУ минтая в подзоне Приморье на 2010 год, подготовленное сотрудниками Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. "Данные, полученные нами весной нынешнего года в экспедициях, позволяют увеличить ОДУ минтая, - сообщил старший научный сотрудник лаборатории ресурсов рыб прибрежных вод ТИНРО-Центра Владимир ПАНЧЕНКО. - Исследования проводились от устья реки Туманной до мыса Золотого, а также севернее мыса Золотого. Донная траловая съемка показала, что прогноз, подготовленный ранее для подзоны Приморье по материалам исследований прошлых лет, определяющий вылов минтая в объеме 3,5 тыс. тонн, нуждается в корректировке в сторону увеличения. Рост оценок запасов произошел в основном за счет урожайного поколения 2006 года".