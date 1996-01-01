Лосось на Дальнем Востоке так и прет

Вылов тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке в этом году уже превысил даже оптимистичные прогнозы и составил 474 тыс. тонн. Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ, показатель по вылову лосося на 1 сентября этого года по сравнению с аналогичной датой рекордного 2007 года превышен на 148 тыс. тонн. Наибольшие выловы отмечены в Сахалинской области - 233 тыс. тонн и Камчатском крае - 186 тыс. тонн. В Хабаровском крае выловлено 30,5 тыс. тонн лосося, в Магаданской области - более 14 тыс. тонн. Оптимистичный прогноз Росрыболовства по вылову лосося в этом году составлял 450 тыс. тонн. На прошлой неделе он был повышен до 480 тыс. тонн.