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Лосось на Дальнем Востоке так и прет
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Вылов тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке в этом году уже превысил даже оптимистичные прогнозы и составил 474 тыс. тонн. Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ, показатель по вылову лосося на 1 сентября этого года по сравнению с аналогичной датой рекордного 2007 года превышен на 148 тыс. тонн. Наибольшие выловы отмечены в Сахалинской области - 233 тыс. тонн и Камчатском крае - 186 тыс. тонн. В Хабаровском крае выловлено 30,5 тыс. тонн лосося, в Магаданской области - более 14 тыс. тонн. Оптимистичный прогноз Росрыболовства по вылову лосося в этом году составлял 450 тыс. тонн. На прошлой неделе он был повышен до 480 тыс. тонн.
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